Santa Catarina: JPAI volta a pedir “mais atenção” das autoridades à casa de Amílcar Cabral em Achada Falcão

Assomada, 20 Jan (Inforpress) – A Juventude do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (JPAI) em Santa Catarina pediu “mais atenção” das autoridades para com a casa onde Amílcar Cabral viveu durante parte da infância em Achada Falcão.

Depois de em 2017 ter lançado o apelo no dia 12 de Setembro, dada em que se Amílcar Cabral estivesse vivo completaria 93 anos, a JPAI através, do seu presidente, José Hermínio Veiga, reforçou o repto, no Dia dos Heróis Nacionais, assinalado hoje.

“Tendo em conta o bom nome de Amílcar Cabral e por ser o patrono de Cabo Verde e da Guiné Bissau, e por ser a casa onde viveu toda a sua infância, deveria ser muito mais valorizada”, defendeu o também técnico de museu, em declarações à agência Inforpress.

Nesse sentido, alertou para o estado de degradação em que se encontra o espaço, pedindo melhoramento do mesmo, tendo ainda sugerindo que o edifício seja transformado num Museu Amílcar Cabral e dos Combatentes.

O líder de JPAI solicitou ainda a colocação de uma estátua no futuro Museu dedicado a este “importante vulto” da história de Cabo verde e da Guiné-Bissau e não bustos.

Contactado pela imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, José Alves Fernandes, asseverou que da parte da edilidade há a ambição de transformar aquele espaço num “verdadeiro museu” Amílcar Cabral, com um ” projecto estruturante”.

Aliás, segundo o edil santa-catarinense, existe um projecto de arquitectura para a criação do Museu Amílcar Cabral elaborado pela Universidade Lusófona de Portugal, no quadro da parceria, em que a mesma mostrou a disponibilidade de trabalhar o projecto de estabilidade “dentro de breve”.

“Da parte da câmara, há todo o interesse e motivação, mas o constrangimento consiste, sobretudo, na compra do edifício, em que consideramos o montante pedido exagerado”, esclareceu, sem avançar o valor solicitado, assegurando que o processo não avançou por causa desse impasse.

Entretanto, José Alves Fernandes fez saber que estão interessados em retomar o diálogo e que em articulação com o Governo, a autarquia vai, o mais tardar até o final do mandato, desenvolver “esforços” para terem aquele espaço na posse, para que efectivamente possam construir o “verdadeiro museu, tanto aguardado e merecido”.

Por outro lado, comprometeu-se, no decurso deste ano, em parceria com Instituto do Património Cultural (IPC) e Ministério da Cultura, reabilitar o edifício e construir uma estrada de acesso à casa de Amílcar Cabral, com o propósito de dar “mais dignidade” ao espaço.

O executivo camarário acredita que tal investimento vai trazer mais turistas, contribuir para investigação e enriquecimento da história daquele município do interior de Santiago.

A casa onde viveu Amílcar Cabral durante parte da infância, em Achada Falcão, interior de Santiago, foi transformada em Núcleo Museológico a 20 de Janeiro de 2015, no âmbito do projecto Rede Nacional de Museus.

