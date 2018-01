Santa Catarina: Edilidade reúne-se com forças vivas do concelho com foco na optimização de recursos existentes

Assomada, 12 Jan (Inforpress) – A Câmara Municipal de Santa Catarina (interior de Santiago) reuniu-se hoje com os serviços desconcentrados do Estado sedeados no concelho em mais diversas áreas para avaliarem e discutirem a optimização de recursos existentes no território municipal.

De acordo com o edil, José Alves Fernandes que convocou para este encontro serviços das mais diversas áreas, mormente saúde, educação, segurança, agricultura, pecuária, água e energias, a optimização de recursos vai permitir uma maior eficácia dos serviços públicos.

O encontro que visou, igualmente, reforçar a articulação entre os serviços, segundo o autarca vai ajudá-los a atender, em tempo útil, com mais celeridade possível e em melhores condições os munícipes nas mais diversas áreas.

Acrescentou a mesma fonte, que com o reforço na articulação os problemas do concelho serão solucionados em mais diversas áreas.

Por sua vez, o delegado do Ministério da Educação de Santa Catarina, Pedro Monteiro, que se congratulou com a iniciativa da autarquia, disse que a articulação e partilha de informação com outros serviços vai ajudar todas as partes a darem respostas às necessidades do concelho.

Participaram no encontro, representantes dos serviços da Repartição de Finanças, Hospital Regional de Santiago Norte – Santa Rita Vieira, Delegacia de Saúde, Instituto da Cabo-verdiano da Crianca e Adolescente (ICCA), Comissão Regional de Parceiros (CRP), Delegação Escolar, Liceu Amílcar Cabral, Escola Técnica Grão-Duque Henri, Escola Secundária Armando Napoleão Fernandes e Delegação do Ministério da Agricultura.

