Santa Catarina: Edilidade projecta grandes investimentos a nível de infra-estruturas desportivas em 2018

Assomada, 26 Dez (Inforpress) – A Câmara Municipal de Santa Catarina vai “apostar fortemente”, em 2018, na reabilitação e conclusão de algumas infra-estuturas desportivas e ainda arrancar com a primeira fase do campo de Ribeira da Barca.

A informação foi dada à Inforpress pelo vereador do Desporto, Jacinto Horta, garantindo que os montantes já estão introduzidos no orçamento camarário já aprovado para a materialização das mesmas no próximo ano.

A nível de reabilitação, constam o polidesportivo de Nhagar, sobretudo a nível da iluminação e tecto, o polivalente de Assomada e as placas desportivas de Achada Lém e Cruz Grande.

Já em relação às obras a serem concluídas, o autarca apontou o campo de Palha Carga, colocação do arrelvamento do campo de Chã de Tanque e ainda a primeira fase do campo de Rincão.

Ainda para o próximo ano, a autarquia, segundo Jacinto Horta, vai arrancar, igualmente, com a primeira fase do campo de Ribeira da Barca.

Relativamente, ao campo desta localidade, em que se coloca a questão do facto do mesmo localizar-se em ribeiras, o vereador explicou que uma equipa de técnicos da câmara esteve no terreno, e, de momento, já tem uma “localização exacta e possível” para erguer essa infra-estrutura desportiva.

A câmara municipal também vai, no próximo ano, apostar em espaços de “fitness” e espaços para circuito pedestre no centro da cidade.

Concernente ao actual estádio municipal de Cumbém, onde já foi investido cerca de 53 mil contos desde 2006, avançou que a autarquia vai reabilitá-lo para que o mesmo sirva de um campo para treino dos clubes locais, tendo em conta que o Governo vai comparticipar com um novo campo em Achada Falcão.

“Vamos investir fortemente nas infra-estruturas desportivas em 2018, que passa pela reabilitação, conclusão de algumas obras e ainda início de novas obras, que vão contar com apoios do Governo e de outros parceiros”, enfatizou.

