Santa Catarina: Edilidade confirma Feira de Turismo de Santiago para próximo fim-de-semana em Assomada

Assomada, 21 Out (Inforpress) – A Câmara Municipal de Santa Catarina confirmou hoje a realização, nos dias 26, 27 e 28 de Outubro, na cidade de Assomada da segunda edição da Feira de Turismo de Santiago (FeTuriS 2018), que visa promover a ilha como destino turístico.

O certame, realizado pela Associação dos Municípios de Santiago (AMS) e que conta com envolvimento das nove câmaras municipais da ilha, inicialmente previsto para decorrer de 21 a 23 de Setembro, foi adiado por razões de estratégia da organização.

Na altura, conforme uma fonte da autarquia santa-catarinense, “pese embora tenha havido muita adesão à iniciativa”, a AMS entendeu dar mais tempo para mobilização de mais recursos financeiros.

Segundo a mesma fonte, vai ser realizada uma conferência de imprensa, na próxima terça-feira,23, na cidade da Praia, com presença do presidente do município anfitrião, José Alves Fernandes, do presidente da AMS, Clemente Garcia e de um vereado da Câmara Municipal da Paria, que tem como objectivo dar “mais detalhe” sobre o evento que envolve todas as câmaras municipais de Santiago.

Durante o certame será realizado um leque diversificado de actividades como palestras, feira de artesanato dos nove municípios da ilha de Santiago e actividades culturais.

A primeira edição teve lugar em 2015, no concelho do Tarrafal, e se realiza no âmbito das comemorações alusivas ao Dia Mundial do Turismo (27 de Setembro).

