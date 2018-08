Santa Catarina: Edilidade com projecto de electrificação para “grandes localidades” orçado em 70 mil contos

Assomada, 16 Ago (Inforpress) – Cerca de 70 mil contos serão aplicados, nos próximos dois anos, no projecto de electrificação virado para “grandes localidades” de Santa Catarina, no interior de Santiago, com vista a cobrir o concelho a 100 por cento (%).

Trata-se das “grandes localidades” e com potencial económico, sobretudo, as que ainda não têm energia eléctrica, como Ribeira dos Engenhos, Pilão dos Engenhos, Mato Gégé, Librão, João Bernardo e Travessa Baixo.

A informação foi dada hoje à Inforpress, pelo edil santa-catarinense, José Alves Fernandes, tendo informado que os trabalhos de levantamento já estão em curso, prevendo que no primeiro trimestre de 2019 vai-se ter obras físicas do projecto financiado pelo Governo.

De acordo com o autarca, com isso vão ficar por electrificar algumas “pequenas localidades”, mas que são casos que, segundo ele, os trabalhos vão decorrer com “mais facilidade” e que exigem menos recursos, tendo reiterado o compromisso de, até o final do seu mandato [2020] ter o concelho electrificado a 100%.

“Estamos optimistas de que o concelho de Santa Catarina vai estar coberto a 100% a rede pública de energia eléctrica até final do mandato, tendo em conta que há uma forte parceria com Governo que tem uma visão muito clara sobre a electrificação”, vaticinou o edil santa-catarinense.

Recentemente, as localidades de Charco, Achada Ponta, Achada Leite (2017), Achada Fora e Chã de Monte (2018) foram ligadas à rede eléctrica, prevendo-se ainda no decurso deste ano a comunidade de Gudo.

FM/CP

