Santa Catarina: Conhecidos os seis grupos para a final do concurso de batuco

Assomada, 20 Ago (Inforpress) – Mais três grupos de batuco foram apurados no domingo para a final da primeira edição do “Batuku em Festa – Concurso o Melhor Grupo do Ano” de Santa Catarina, na ilha de Santiago, aprazada para domingo, 26.

Trata-se de Raiz Fincadu (Nhagar, Santa Catarina) que ficou em 1º lugar 180 pontos, Símbolo de Agricultura (Boa Entrada, Santa Catarina) em 2º lugar, com 156 pontos e Entre Verde (Pau Verde, Santa Catarina) no 3º lugar com 155 pontos.

Estes juntam-se aos grupos Txabi Nobu (Fonte Lima, Santa Catarina) Mudjeres de Boa Esperança (Ribeiras das Pratas, Tarrafal) e Fidjus de Nha Santa Catarina (Achada Falcão, Santa Catarina) que apuraram na primeira sessão das meias-finais.

Pelo caminho desta segunda sessão ficou Nha Ana da D`Veida (Ribeirão Manuel, Santa Catarina) que não pôde comparecer por motivos de doença e Alma Sem Maldade (Achada Além, Santa Catarina).

Na primeira ficaram os grupos Fidjus de Nha Santa Catarina (Achada Falcão, Santa Catarina e Fortaleza (Cidade Velha, Ribeira Grande de Santiago).

As regras do concurso determinam que é o júri quem escolhe os seis melhores grupos para a final deste domingo, aprazada para as 16:00, no Polivalente de Assomada.

O certame, que teve “casa cheia”, contou com a actuação de Marlice Fernandes, PCC e FBF – Free Boys Family e a presença do presidente da Câmara MUnicipal de Santa Catarina, José Alves Fernandes.

Participam nesta primeira edição do certame, promovido pela autarquia santa-catarinense, 15 grupos de batuco de Santa Catarina, São Salvador do Mundo, Ribeira Grande, São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, Tarrafal e São Miguel.

Os três primeiros classificados e a melhor letra vão receber um prémio monetário, cujo montante não foi revelado pela organização.

FM/CP

Inforpress/Fim