Santa Catarina: Condutores pedem mais fiscalização da Policia Nacional nos terminais de hiaces

Assomada, 30 Jan (Inforpress) – Os condutores de hiace de Santa Catarina (interior de Santiago) pediram hoje mais fiscalização da Polícia Nacional (PN) no controlo de carros nos terminais de passageiros, principalmente o que liga Assomada-Praia/Praia-Assomada.

Os hiacistas, que convocaram um encontro com a esquadra da PN de Santa Catarina e Comando Regional de Santiago Norte, destacaram a abertura existente que vai permitir para o diálogo e articulação entre as partes.

Em declarações à imprensa, o representante dos condutores, Luís António Delgado, que labora na paragem Assomada-Praia/Praia-Assomada afirmou que a situação está “péssima” de momento, apelando mais apoio e colaboração dos agentes de trânsito, para que possam prestar com mais qualidade o trabalho que fazem com “dignidade e respeito”.

Conforme contou, actualmente alguns condutores continuam a dar voltas pela cidade e a apanhar passageiros fora da paragem determinada, situação que vem causando constrangimentos no trânsito e pondo em risco a vida de pessoas.

Adiantou, entretanto, que são eles próprios que acabam por fazer o trabalho da Polícia Nacional, acrescentando que com a presença da PN na estrada e no terminal de passageiros e com a inauguração do terminal rodoviário de Assomada “tudo vai mudar” e vai permiti-lhes prestar um serviço de qualidade.

Por sua vez, o comandante regional de Santiago Norte, Estêvão Tavares, que admitiu a necessidade de intensificar a fiscalização no trânsito, solicitou, igualmente, a colaboração dos condutores para que juntos possam trabalhar para melhorias.

Nesse sentido, garantiu que até Março a PN vai “fazer de tudo” para a melhoria do trânsito no concelho, ou seja, os passageiros embarcam nas paragens e não nas viaturas às voltas.

Entretanto, indicou que o problema só será resolvido definitivamente com a entrada do terminal de passageiros de Assomada, por inaugurar pela Câmara Municipal de Santa Catarina, e com a chegada de novos efectivos que se encontram em formação.

Apesar disso, Estêvão Tavares asseverou que a PN vai colocar efectivos na estrada para controlarem que nenhum carro apanhe passageiros fora da paragem, principalmente na paragem da Praia-Assomada/Assomada-Praia.

FM/AA

Inforpress/Fim