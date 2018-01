Santa Catarina: Autarquia vai “apostar fortemente” na sensibilização das pessoas para as questões do ambiente e saneamento

Assomada, 04 Jan (Inforpress)- A Câmara Municipal de Santa Catarina (Ilha de Santiago) vai “apostar fortemente” este ano na sensibilização das pessoas visando a mudança de mentalidades para as questões do ambiente e saneamento, com ênfase nos resíduos e cães vadios.

O anúncio foi feito hoje pelo vereador do Ambiente e Saneamento, Vladmir Brito, em declarações à Inforpress, salientando a importância de se investir na prevenção nestas áreas, principalmente nas escolas, com intuito de se promover uma nova abordagem, com o envolvimento e participação dos munícipes.

O autarca adiantou que, para o sector do saneamento, para além da sensibilização pública, a câmara, através do Fundo do Ambiente, vai adquirir camiões de lixo e contendores, para além de promover acções de formações aos profissionais para que possam utilizar os materiais adquiridos adequadamente.

No que tange ao ambiente, informou que a edilidade vai apostar na criação de mais áreas verdes, que vão passar pela retirada de plantas antigas e com alturas superiores a três metros e colocação de árvores ornamentais, que vão acompanhar a requalificação do centro da cidade, já em curso.

Já em relação ao “problema” dos cães vadios , que tem dizimados os animais no concelhos e que tem deambulando pelas ruas da cidade, comprometendo-se, segundo os moradores, a promoção do turismo no concelho, o autarca reconheceu que constitui, de facto, “não apenas um problema para a cidade de Assomada e à câmara, mas sim para a saúde pública.

Por isso, ajuntou a mesma fonte, a edilidade ai trabalhar para “acabar” com os cães no centro da cidade, tendo garantido que a estratégia não vai passar pelo abate dos caninos, mas pela castrações e outros cuidados a serem levados a cabo, em parcerias com as associações voluntárias nomeadamente, a Associação Bons Amigos e um grupo de Portugal.

Ainda para 2018, disse que vão trabalhar para preparem a selagem definitiva da lixeira municipal de Achada Santa Catarina, em Ribeira da Barca, mas avisou que esta medida só vai entrar e vigor com a entrada em funcionamento do aterro sanitário intermunicipal de Santiago.

FM/JMV

Inforpress/Fim

