Santa Catarina: Arranca hoje em Assomada a II edição da Semana da Qualidade com 30 expositores

Assomada, 22 Abr (Inforpress) – A Zona Pedonal de Assomada, Santa Catarina (ilha de Santiago), recebe de hoje até 27 de Abril a II edição da Semana da Qualidade que conta com 30 expositores e mais de 10 especialistas de vários sectores da economia.

O evento organizado pela Câmara Municipal de Santa Catarina, através do pelouro da Economia Local e Inovação, pretende incentivar os operadores económicos e empresários a adoptarem modelos de gestão de qualidade assentes na melhoria contínua da qualidade da oferta de produtos e serviços naquele município do interior de Santiago.

Sob o lema “Um compromisso, a aposta na qualidade”, a II Semana da Qualidade que terá ainda como palco a Praça Central e o Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Catarina, segundo a organização é composta por vários painéis de debate, integrando uma Feira da Qualidade, com participação de 30 expositores e ainda fará subir ao palco o que de melhor se faz em termos da música de Cabo Verde.

A autarquia, que quer “fazer de Assomada uma nova centralidade de progresso e desenvolvimento” pretende com esta iniciativa “encontrar respostas úteis e eficazes para aqueles que são problemas-alvo do município, como a falta de comprometimento prático com a implementação do programa da qualidade e com sua avaliação, limitando-se a definir a Política da Qualidade, a falta de foco num SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade) e de entendimento do significado e alcance do programa da qualidade.

A resistência nos níveis hierárquicos mais baixos, o que dificulta seu envolvimento para as actividades voltadas para a avaliação e melhoria da qualidade, a baixa escolaridade dos funcionários das empresas, as práticas promíscuas de exercício do comércio, que configuram riscos acrescidos à saúde dos consumidores, a criação de animais em centros urbanos, bem como a proliferação de pardieiros que ofereçam nocividade à saúde pública e, ainda, matança de animais ao ar livre, são outros problemas.

Perante tais problemas, a edilidade conta com a parceria do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), da Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE), da Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA), da Associação Comercial, Agrícola, Industrial e de Serviços de Santiago (ACAISA) e da CV Móvel, para juntos analisarem essas situações.

A abertura oficial do certame está aprazada para as 16:00, contando com as intervenções do 1º vice-presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e do presidente José Alves Fernandes.

Entretanto, mais tarde, por volta das 20:00, sobe ao palco o artista Mário Lúcio para abrir a agenda cultural deste evento que a edilidade diz ser “único no país”.

