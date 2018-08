Santa Catarina/Alfabetização: Ano lectivo decorreu “sem sobressaltos” e com “balanço positivo” – coordenador

Assomada, 16 Ago (Inforpress) – O coordenador da Educação Básica de Adultos (EBA) no concelho de Santa Catarina, Filipino Martins, afirmou hoje que o ano lectivo 2017/18 decorreu “sem sobressaltos” e que o balanço “é positivo”.

Em declarações à Inforpress, Filipino Martins disse que, mesmo com necessidades quer a nível humano, quer material, como também financeiro para a concretização dos seus objectivos, acredita que concluiram o ano lectivo ora findo “com sucesso” já que num universo mais de 60 alunos a taxa de aprovação ronda os 99 por cento (%).

A EBA, conforme explicou, vai até ao ensino alargado obrigatório, ou seja, até 8º ano, mas que, no entanto, os formandos têm solicitado o alargamento até o 12 ano, uma situação que justificou que o plano de estudo não permite esse tão desejado alargamento.

No ano lectivo ora findo revelou que terminaram o 7º e 8 º anos (2 º ciclo) com 14 e 22 alunos aprovados, respectivamente.

Já no 1º ciclo (1ª, 2ª e 3ª fases) com 26 aprovados [que teve uma inscrição maior no início ou seja 48] e uma reprovação fazendo com que a taxa de aprovação ronde os 99% e “poucas desistências”.

De acordo com aquele responsável, no ano lectivo ora findo tiveram apenas uma inscrição de “analfabeto puro”, mas que acabou por desistir, sendo que os demais são pessoas com “níveis baixos” de escolaridade.

Neste momento, o ciclo de aprendizagem ao longo da vida encontra-se apenas no centro da cidade de Assomada, tendo informado que se está a estudar a possibilidade do alargamento na localidade de Rincão, com cerca de 15 pessoas.

A EBA conta com um “staff” composto por 19 pessoas, sendo 17 animadores, dos quais 16 voluntários do ciclo de aprendizagem ao longo da vida (com licenciaturas e outros licenciando), um coordenador pedagógico e um orientador pedagógico.

