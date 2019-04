Santa Catarina acolhe em Maio o IV Colóquio Cabo-verdiano de Educação

Cidade da Praia, 21 Abr (Inforpress) – O concelho de Santa Catarina acolhe, de 03 a 04 de Maio, a 4ª edição do Colóquio Cabo-verdiano de Educação, sobre o tema “Escola na Sociedade Actual: Revisitar Velhos Problemas para Enfrentar Desafios Actuais”.

Segundo os promotores em nota de imprensa, o objectivo é reflectir e debater sobre as questões de actualidade e as problemáticas a nível do sistema educativo no país com foco no papel da Escola na Sociedade e propor soluções para os desafios actuais.

Ainda os promotores, a educação por ser um sector considerado chave para o desenvolvimento, transformação social e económica de Cabo Verde, deve acompanhar as reformas a nível global, visando o incremento da sua qualidade.

“É uma expectativa preponderante na actualidade, espelhada tanto nas orientações internacionais como nacionais. Com efeito, o 4º objetivo inserido na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável que visa assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, cita o documento.

Conforme o mesmo documento, a abordagem da relação entre a educação e o desenvolvimento, dos desafios e questionamentos prementes e que perpassam o sector da Educação todo tempo, exige um conhecimento cada vez mais apurado, autóctone, e activa na construção e difusão de conhecimento, inspirada numa visão humanista da educação e do desenvolvimento.

Neste âmbito, os promotores do evento elaboraram um programa de debate que respeita temas como: Políticas Educativas e Administração Educacional; Avaliação de políticas educativas enquanto políticas públicas, equidade, riscos educativos, formação e carreira para os gestores educativos.

É também tema de debate as “Tecnologias aplicadas à Educação”, “Tecnologias de apoio à Educação Especial”, “Formação pedagógica”, “Currículo: reformas curriculares e inovações pedagógicas”, “Educação e Sustentabilidade: inclusão, empreendedorismo, financiamento do ensino superior”, entre outros.

O evento que conta com a parceria da Universidade de Cabo Verde (UniCV), Centro Camões – Centro de Língua Portuguesa em Cabo Verde e Faculdade de Educação e do Desporto (FAED) terá lugar em Santa Catarina, no Campus da Cruz-Grande.

