Santa Catarina: 2017 foi um ano extremamente positivo para a Cultura e o resultado é visível – vereadora da Cultura

Assomada, 24 Dez (Inforpress) – A vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Santa Catarina disse hoje que o ano de 2017 foi “extremamente positivo” para a Cultura e que isso é visível nos resultados de actividades diversas realizadas ao longo destes meses.

Jassira Monteiro fez esta afirmação em declarações à Inforpress, num balanço das actividades realizadas no ano findo e perspectivas para 2018, assegurando que mais de 50 por cento (%) dos projectos culturais que estavam no plano de actividades foram executados.

Reabertura da Praça Central de Assomada, na qual deram uma “nova dinâmica” e com actividades culturais todos os meses, com destaque para concerto de Mário Lúcio Sousa, Centro Cultural Norberto Tavares que, igualmente, tem uma nova dinâmica e centro de várias actividades culturais e reabertura do Museu de Tabanka em Chã de Tanque, são alguns dos ganhos apontados pela autarca em 2017.

De entre os projectos culturais executados no ano ora findo, destacou apoios aos grupos culturais, festivais de música de Nha Santa Catarina, de Hip Hop e de Batuco e Funaná, sendo os dois últimos descentralizados.

O ponto alto das actividades culturais, segundo disse a responsável pelo pelouro da Cultura, foi o festival de música Nha Santa Catarina enquadrado nas festividades do município em que mereceu nota “positiva” do público, ajuntando que a edilidade conseguiu “cativar” os munícipes em todas as actividades culturais realizadas.

De acordo com Jassira Monteiro, o município tem valorizado, igualmente, todos os géneros musicais e todas as artes, como teatro, feira de livro, festival internacional de gastronomia e artesanato com participação de Portugal e Brasil.

Afora isso, indicou que a edilidade apresentou uma agenda cultural trimestralmente para que as pessoas possam saber das actividades culturais que vão acontecer no concelho, uma iniciativa que vão dar continuidade no próximo ano, estando de momento a finalizar as actividades para Janeiro a Marco de 2018.

“Para 2018 vamos continuar com as boas práticas, mas vamos, igualmente, introduzir novas rubricas”, prometeu.

Plano de salvaguarda da cidade, com intuito de manter edifícios antigos da cidade com a sua arquitectura inicial, atribuição de uma pensão mensal às pessoas que dedicaram a sua vida à cultura e que hoje não tem uma pensão, apoiar aos grupos de Tabanka com ênfase na reabilitação das suas casas e apoios na compra de materiais, são projectos a serem materializados em 2018.

Ainda no próximo ano, fez saber que o mercado Pelourinho vai ser transformado num Centro das Artes para que os artesãos produzam e vendam os seus produtos no mesmo espaço.

“Almejamos ainda trazer para o centro das atenções as tradições que estão a cair em desuso como contar estórias, e termos antigos”, sublinhou.

Novos museus, escolas de artes e ofícios que vai integrar tudo aquilo que tem a ver com a cultura, música, dança, escrita, pintura, mais actividades descentralizadas, promoção de mais encontros com os artistas são projectos em carteira que podem ser uma realidade em 2018, apontou a autarca.

Em relação ao Carnaval, asseverou que a edilidade vai continuar a apoiar as escolas e jardins, e ainda o único grupo não oficial do concelho, mas no entanto adiantou que vão trabalhar para surgimento de mais grupos.

FM/ZS

Inforpress/Fim

