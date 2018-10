Rui Semedo regressa ao comando do grupo parlamentar do PAICV

Cidade da Praia, 22 Out (Inforpress) – Rui Semedo é o novo líder do grupo parlamentar (GP) do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição), tendo como um dos seus vices Nuias Silva que também se tinha disponibilizado para se candidatar.

Os restantes vice-presidentes são João Baptista Pereira, Ana Paula Santos e Walter Évora.

Segundo apurou a Inforpress, Rui Semedo obteve 16 votos contra 13 do seu adversário José Sanches que também esteve na corrida à liderança do GP do PAICV.

Em declarações à Rádio de Cabo Verde, Rui Semedo disse que, doravante, o importante é “reforçar a oposição à governação do MpD (Movimento para a Democracia”

“Para mim, a campanha terminou e, para mim, o mais importante é trabalhar com todos os deputados para termos uma oposição séria, responsável e credível que cumpra um papel importante não apenas para o PAICV, mas também para Cabo Verde, precisou Semedo, acrescentando que o país precisa de uma “oposição forte”.

Por sua vez, José Sanches considerou que enfrentou um “combate difícil”, já que, diz ele, a lista vencedora integra os três vice-presidentes do PAICV.

“O combate era difícil porque era contra toda a direcção do partido”, afirmou Sanches, que felicita o vencedor Rui Semedo.

“Estamos todos de parabéns. O processo democrático foi bom e, doravante, temos que ir de encontro aos militantes do partido…porque o futuro é desafiante para o PAICV e para Cabo Verde”, indicou o deputado José Sanches.

Rui Semedo substitui Janira Hopffer Almada que vinha coordenando o GP do partido da “estrela negra”.

LC/ZS

Inforpress/Fim