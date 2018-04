“Romeu ma Julieta” é uma obra monumental que valoriza a língua crioula – Director artístico

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – O director artístico de “Romeu ma Julieta. Uma Tragédia Crioula”, a ser apresentada sábado na Assembleia Nacional, na Cidade da Praia, considerou hoje que a peça é uma obra monumental que valoriza a língua crioula.

João Branco fez essa afirmação em conferência de imprensa na Praia, com a participação de todo o elenco de “Romeu ma Julieta”, uma co-produção entre o Grupo Caixa Preta, do Brasil, e a Associação Mindelact, do texto em versão crioula de William Shakespeare, que tem a encenação de Fabiano Muniz e a dramaturgia de Emanuel Ribeiro.

“É um espectáculo que se vê e se houve graças ao trabalho de Emanuel Ribeiro, e é uma obra monumental que valoriza a língua crioula”, afirmou, frisando que da apropriação a partir da língua, principalmente, resultou um “trabalho extraordinário” a ser exibido em espectáculo único na capital do país.

A peça, que tem a duração de duas horas e que teve a sua estreia na abertura do Festival Mindelact, no dia 03 de Novembro de 2017, assim como mais duas apresentações no “Março, mês do teatro”, todas na cidade do Mindelo, São Vicente, teve sempre sala cheia, segundo João Branco.

João Branco explicou, ainda, que a produção da peça, que transporta para o palco a música interpretada pela cantora Eliana Rosa, através da produção musical de Mano Ramos, teve três fases, sendo a primeira, da escrita, a segunda, do casting e preparação do elenco, e a terceira, da montagem.

A ideia de levar a peça para as outras ilhas é uma realidade, mas João Branco lembrou das dificuldades, não só financeiras, como também em relação as infra-estruturas adequadas para receber um espectáculo da dimensão de “Romeu ma Julieta. Uma Tragédia Crioula”, por isso, exortou tanto o poder local como central a terem esse aspecto em conta para que a população de todas as ilhas tenha igual oportunidade para assistir teatros deste género.

Ailton da Cruz, Celeste Fortes, Deka Saimor, Emerson Henriques, Gabriela Graça, José Pedro, Lutchina Gonçalves, Miltom Pires, Nick Fortes, Patrícia Silva, Vatch Graça, Elton Lopes, Emeline Santos, Eliana Rosa e Alanis Chantre fazem parte do elenco da peça que tem como fio condutor a contemporaneidade e a poesia.

O espectáculo, que tem o alto patrocino do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, representado na conferência de imprensa pelo director-geral das Artes, Adilson Lobo, está marcado para às 21:00 na Assembleia Nacional, mas a produção alertou que às portas serão abertas ao público às 20:50 para que o início da peça seja às 21:10, sendo que depois do arranque, não será permitida mais entradas.

