Retrospectiva/São Salvador do Mundo: edilidade destaca desencravamento e habitação social como “grandes ganhos” de 2017

Achada Igreja, 31 Dez (Inforpress) – O presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Ângelo Vaz, destacou hoje o desencravamento das localidades, o apoios e construções de reabilitações socais como “grandes ganhos” do município em 2017.

“O balanço é positivo e estamos satisfeitos com as realizações e trabalhos feitos no município no ano económico de 2017”, afirmou à Inforpress, o edil salvadorenho, em jeito de balanço do ano findo.

De acordo com o autarca, 2017 foi o ano que elencaram o desencravamento e habitação social como duas áreas prioritárias, congratulando-se com o facto de terem atingido tal propósito.

Segundo o edil, o resultado das realizações é visível, tendo em conta que, explicou, à data da tomada de posse, a actual equipa camarária encontrou o município com 86 por cento (%) de zonas encravadas e que neste regista-se uma “redução significativa”.

A estrada de Covão Grande, de 1700 metros e que custaram aos cofres camarário 12 mil contos e a dos Picos Acima, em parceria com o Governo, são os ganhos apontados a nível de desencravamento, que o autarca considerou de “incomensuráveis”.

Mesmo ante o cenário de um mau ano agrícola, que assolou todo o país, Angelo Vaz apontou o apoio às famílias com baixa renda no acesso a medicamentos, requisição de óculos, transporte escolar aos alunos de escolas secundarias e com necessidades especiais, como outros ganhos de 2017.

Em 2017, a edilidade deu incentivos a nível do desporto e aos jovens empreendedores em que seis jovens já conseguiram auto-emprego, sublinhou.

Pese embora o grande nível de endividamento do município, que ascendem 232 mil contos, e sem recurso a crédito, o autarca faz um balanço do ano que agora termina de “positivo e satisfatório”, sublinhando que reduziram o défice de 98 mil contos para 93 mil contos .

FM/JMV

Inforpress/Fim

