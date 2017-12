Retrospectiva/Educação: Polémica dos manuais editados com “graves erros” marca o sector em 2017

Cidade da Praia, 26 Dez (Inforpress) – O sector da educação ficou marcado em 2017 com a polémica dos manuais editados com graves erros tendo levado o Governo a imprimir novos livros para substituir os que já se encontravam no mercado.

O erro levou à demissão a Directora Nacional da Educação e mereceu atenção do primeiro-ministro que, pensando no prejuízo que podia trazer para o sistema de ensino/aprendizagem, prometeu correcções urgentes e a tempo útil.

Diante desse descuido, a Federação Cabo-verdiana de Professores (FECAP) classificou de “muito grave” os erros e as gralhas nos novos manuais escolares, alertando que a situação não coadunava com o discurso de “mudança de paradigma”.

Para melhorar a situação a tutela da Educação, a Unitel T+ e o Grupo CVTelecom assinaram um protocolo de parceria para a disponibilização nas plataformas de cada um dos intervenientes manuais escolares ‘online’ com acesso gratuito.

Para minimizar a situação, o Ministério da Educação realizou, em Novembro, o Fórum Nacional de Educação (FNE) que mobilizou diversos actores da educação do país para criar um ambiente de parceria e compromisso conjunto de desenvolvimento.

O fórum, elogiado por uns e criticado por outros, demonstrou que o país precisa de um sistema educativo que, para além de inclusivo, esteja também sintonizado com as exigências do mundo actual.

Para a ministra da Educação, o fórum que, reuniu durante três dias na capital do país quase 300 participantes, serviu para se tomar consciência de que o mundo está a mudar e que a educação também, precisa mudar, tanto na gestão como nas práticas nas salas de aula.

No domínio educativo, no ano 2017 foram levadas algumas acções no sentido de mudar a realidade de Cabo Verde em novas tecnologias na educação.

A Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde (RNCEPT-CV), responsável por este debate, analisou ainda as formas de trazer equidade de género para o sistema educativo, nomeadamente em termos dos currículos e programas.

O ano que serviu para preparar as escolas para a implementação do Plano Curricular para o Ensino Básico Formal no ano lectivo 2017/2018, levou a que escolas secundárias fossem preparadas para receber o projecto “WebLabs” com a adaptação de laboratórios executados em contentores com Internet e tecnologia.

O novo Plano Curricular serviu para reforçar o ensino da língua portuguesa, da matemática e das ciências, assim como a possibilidade do desenvolvimento de competências na língua inglesa e francesa, desde o ensino básico, ou seja, a partir do 5º ano de escolaridade.

Para o ano lectivo 2017/2018 foi introduzido o Mandarim para os alunos do 9º ano de escolaridade, em projecto-piloto nos concelhos de Santa Catarina de Santiago, Praia e São Vicente, assim como a isenção de propinas para os alunos até o 7º ano de escolaridade.

Neste ano, a nível do ensino pré-escolar, foi inserida novas orientações curriculares e uma abordagem de educação com condições para a entrada no ensino básico e vinculada ao desenvolvimento da fala.

Para pôr em prática o novo currículo, o ministério da saúde promoveu acções de formação para professores, coordenadores, pais e encarregados de educação, assim como conhecimentos na leitura e escrita do sistema Braille e formas de criar o gosto e interesse pela leitura nas crianças e jovens.

Neste ano, foi prometido pelo governo que o Orçamento do Estado (OE) para 2018 irá disponibilizar 90 milhões de escudos para a requalificação dos professores referentes aos anos de 2014 e 2015, visando a melhoria da qualidade de educação.

Apesar de alguns avanços, o Dia Mundial do Professor, foi assinalado sob o signo de “tristeza” devido a não resolução de problemas que afectam a classe e que vão desde o não pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária de 2012 a 2015, das progressões de 2014, às reclassificações de 2014 a 2017.

Um outro ponto negativo referente ao sector centrou-se na reclamação de 20 candidatas ao concurso de professores para a disciplina de Francês face aos resultados, solicitando a validação de três pontos perdidos na avaliação curricular, por não constar no certificado que o curso era vertente ensino.

A par isso, um pouco pelo país foi realizado acções de formação e de reabilitação de escolas, assim como encontros para debater o abandono e insucesso escolar.

O ano foi marcado ainda, pela comemoração do Centenário do Liceu Nacional de São Vicente com o colóquio “O Liceu em São Vicente, farol do futuro (1917- 2017)”.

Na ilha Brava, o ano electivo trouxe novidades com a opção da valência técnica na Escola Secundaria Eugénio Tavares, enquanto na ilha do Fogo o Ministério da Educação, com apoio da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, acordara em proporcionar transporte para as 36 crianças em idade escolar que residem no interior da Caldeira.

Aos municípios de Ribeira Brava e do Tarrafal, na ilha de São Nicolau, foi prometido o arranque do projecto de alfabetização para deficientes visuais, quando o agrupamento escolar da vila de Ribeira da Barca, no município de Santa Catarina (Santiago) recebeu este ano lectivo, pela primeira vez, o 7º ano com perspectiva de se alargar ao 10º ano de escolaridade nos próximos anos lectivos.

No presente ano, um grupo de professores da Escola Secundária Armando Napoleão Fernandes (ESANF), em Santa Catarina, denunciou o “assédio moral e de abuso de poder” a que os funcionários, professores e alunos eram alvo por parte da direcção.

Em Santo Antão, o professor universitário António Silva, que considerou “falta de vontade política” por parte do governo na criação da universidade agrícola de Santo Antão, lançou o projecto de criação de uma sociedade cooperativa para dinamizar o Ensino Superior na ilha, a partir de 2019.

No referente a educação, 2017 ficou marcado pela decisão do governo em universalizar o acesso ao pré-escolar através da construção de infra-estruturas, em parceria com as câmaras municipais do país.

Neste domínio, foi apresentado um estudo sobre a situação de creches e equivalentes em Cabo Verde onde uma das recomendações era a validação dos planos e programas sobre a primeira infância, assim como a definição e padronização da entrada de uma criança na mesma.

Ainda com base em estudos, ficou-se a saber que no arquipélago 46 por cento (%) de pessoas com deficiência são analfabetas, o que demonstra existência da exclusão e recomendou-se trabalho de casa à tutela.

Em 2017 a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), celebrou 11 anos de vida com a colocação da primeira pedra para o início das obras do novo Campus da universidade, e a reitora Judite Medina do Nascimento, foi eleita presidente do conselho de administração (CA) da Universidade Virtual Africana (UVA).

O Instituto Democracia e Desenvolvimento (IDD) iniciou em Setembro, dois cursos de licenciatura, um mestrado e três cursos de pós graduações, inaugurando assim as suas actividades ao nível do ensino superior.

A Universidade Jean Piaget de Cabo Verde (Uni-Piaget) realizou em 2017, na Cidade da Praia, o II Fórum de Reflexão, para se debater a questão da inclusão no mundo de trabalho no arquipélago.

No meio de polémicas e de apostas numa educação de qualidade o ano 2017 ficou marcado pela implementação do Plano Curricular para o Ensino Básico Formal, pela controvérsia dos manuais editados com graves erros, mas também com muitas acções de formação e de reciclagem visando uma melhor qualidade do ensino no país.

PC/AA/CP

