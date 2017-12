Retrospectiva/Economia: Exportação do café para EUA e aumento da produção de vinho são destaques de 2017

São Filipe, 27 Dez (Inforpress) – A exportação pela empresa “Fogo Coffee Spirit” de mais de 11 toneladas de café comercial para os Estados Unidos da América e aumento da produção de vinho pela adega Chã relativamente a 2016, marcaram o ano económico de 2017.

A exportação do café, pela terceira vez para os Estados Unidos, no quadro do acordo com a multinacional Starbucks, mas em maior quantidade (11.610 quilos de café comercial) enquadra-se na política de internacionalização deste produto.

No sector da produção de vinho, a adega de Chã, aumentou a sua produção em 2017, equiparando-a ao de 2014, que foi o ano de maior produção de vinho de que há registo, não obstante operar num espaço provisório até a construção da adega definitiva, cujo dossiê para lançamento do concurso está em execução.

A adega de Monte Barro, ligado ao projecto Vinha Maria Chaves, da Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Económico (ASDE) continua a deparar com problema de fornecimento de água para rega da vinha, razão pela qual em 2017 a produção foi “insignificante”.

Já a adega Sodade, dos viticultores de Achada Grande, Corvo e Relva (Mosteiros) a produção de 2017 foi semelhante à de 2016.

O problema no fornecimento de água aos agricultores aliado ao seu elevado custo continuou em 2017 a funcionar como entrave ao desenvolvimento do sector agropecuário com horticultores a reivindicar e manifestar, exigindo mais água e a um custo mais baixo.

Na decorrência do mau ano agrícola registado este ano, os criadores estão a desfazer-se de parte dos seus animais ao desbarato na tentativa de salvar uma parte, para que no futuro possam garantir a sobrevivência.

Por outro lado, novas unidades, pelo menos quatro, de transformação de frutas surgiram na ilha do Fogo para aproveitar o excedente e a sua colocação no mercado.

A Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento da ilha do Fogo (Soldifogo) tem como principal preocupação a promoção da igualdade de oportunidade de emprego e de rendimento das famílias mais desfavorecidas e ao longo de 2017 concedeu 60 mil contos de crédito para áreas como agricultura, pecuária, avicultura, comércio e pequena indústria de transformação, nos meios rurais e urbanos.

Esta instituição dispõe de 1.543 clientes activos, sendo que a grande maioria, 1.223, são mulheres, mas nos últimos oito anos concedeu mais de 400 mil contos em crédito para diversas actividades económicas, beneficiando mais de dois mil clientes.

