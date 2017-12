Retrospectiva/Desporto: Ilha do Fogo ganhou dois campos relvados em 2017

São Filipe, 25 Dez (Inforpress) – A ilha do Fogo ganhou em 2017 dois novos campos relvados, elevando assim para quatro as infra-estruturas desportivas com arrelvamento sintético, visando a promoção e o desenvolvimento da prática de futebol.

Depois dos estádios 5 de Julho (São Filipe) e Francisco José Rodrigues (Mosteiros), em 2017 foram relvados o campo de São Lourenço, no município de São Filipe, e o estádio municipal de Monte Pelado, Santa Catarina, o primeiro espaço relvado naquele município e cujo processo de atribuição e retirada do nome gerou alguma polémica nas redes sociais e na comunicação social.

O campo de São Lourenço, além da relva sintética também beneficiou de intervenção na bancada com colocação de cadeiras e pode receber jogos do campeonato regional de futebol, nomeadamente os jogos do segundo escalão.

Já o estádio municipal Monte Pelado com dimensão regulamentar (100 por 64 metros), nesta primeira fase, além de relva, a intervenção consistiu na construção de bancada com capacidade para 1.200 lugares, balneários, pintura geral, sendo que a segunda fase, consistirá na construção da tribuna e das bancadas laterais (02), assim como a cabine de imprensa, um investimento superior a 14 mil contos.

A inexistência de um campo relvado era apontada como motivo da “má prestação” das equipas de Santa Catarina no campeonato regional e prova disso é que nenhuma das cinco equipas federadas disputam o campeonato regional do escalão principal.

A nível do desporto, destaca-se ainda a ampliação e modernização do polidesportivo “João de Jóia”, nos Mosteiros, que além de espaço apropriado para a prática das modalidades de salão, passou a dispor de uma vintena de lojas, área para espetáculos, de entre outros.

Neste sector iniciaram-se ainda as obras para o arrelvamento do campo de Lém de Cima, subúrbio da cidade de São Filipe para treinos, enquanto a edilidade de Santa Catarina está a analisar com a Federação Cabo-verdiana de Futebol a possibilidade de, no quadro do financiamento prometido pela FIFA aquando da erupção vulcânica (2014), construir um campo relvado em Achada Furna, a segunda centralidade do município.

No último mês do ano, a cidade de São Filipe foi palco da Gala Nacional do Desporto para galardoar e distinguir os melhores atletas e dirigentes do ano.

Quanto ao projecto de remodelação do estádio 5 de Julho, cujas obras deviam iniciar-se em 2017, ainda não saiu do papel e provavelmente será executado em 2018.

JR/ZS/CP

Inforpress/Fim

