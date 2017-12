Retrospectiva: Primeira remodelação governamental de Ulisses Correia e Silva e reuniões magnas dos principais partidos políticos marcam 2017

Cidade da Praia, 27 Dez (Inforpress) – A primeira remodelação governamental de Ulisses Correia e Silva, com a entrada de dois novos ministros e seis secretários de Estado adjuntos, marca o ano de 2017, assim como a realização das reuniões magnas de três partidos políticos.

Esta é a primeira mudança do elenco governamental que tomou posse a 20 de Abril de 2016, que era composto por 11 ministros, além do primeiro-ministro, e não tinha secretários de Estado.

O ministro das Finanças e Administração Pública, Olavo Correia, além de ser agora coadjuvado por três secretários de Estado, passa também a desempenhar as funções de vice-primeiro-ministro.

Além da primeira mexida no actual Governo, o ano de 2017 ficou ainda marcado por três importantes acontecimentos políticos, em que o MpD (poder) realizou a sua Convenção Nacional, enquanto o PAICV (oposição) esteve reunido em Congresso, assim como a UCID.

Na Convenção do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia e Silva foi confirmado na liderança do partido e Janira Hopffer Almada, eleita como presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. António Monteiro, por sua vez, viu a sua liderança reforçada como presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática.

Por sua vez, Amândio Barbosa Vicente, líder do Partido Popular (PP), força política sem assento parlamentar, promete continuar a fazer uma “oposição” e “abrir os olhos” da sociedade civil.

O ano de 2017 ficou ainda marcado por um pedido de fiscalização abstracta da constitucionalidade das normas contidas na lei n.º 5/IX/2016, de 30 de Dezembro, publicada na I Serie do Boletim Oficial n.º 63, de 30 de Dezembro de 2016, que aprova o Orçamento de Estado para o Ano Económico de 2017, bem como a deliberação que aprova a ordem do dia da sessão da Assembleia Nacional de Novembro, que foi presidida por Jorge Santos, enquanto Presidente interino da República. A entrega do pedido foi feita pela líder do grupo parlamentar do PAICV.

Passado quase um ano, o Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou sobre este caso.

Na sessão plenária de Março, o grupo parlamentar do PAICV introduziu no Parlamento um requerimento, solicitando ao presidente a distribuição do conteúdo de uma resposta pedida pelo Tribunal Constitucional, mas Jorge Santos se escusou a fazê-lo, o que gerou uma acalorada discussão.

O Tribunal Constitucional, nos termos da lei, notificou o presidente da Assembleia Nacional para que ele se pronunciasse, querendo, sobre as alegações do grupo parlamentar do PAICV. Entretanto, o GP tambarina estranhou o facto de Jorge Santos ter recebido a nota do TC no dia 26 de Janeiro e só dar a conhecê-lo ao grupo parlamentar do PAICV no dia 24 de Fevereiro.

“Por se tratar de uma questão que interessa à Assembleia Nacional, o presidente, enquanto representante do Parlamento, ao responder ao Tribunal Constitucional, “deve dar conhecimento aos deputados, nomeadamente aos que interpuseram o processo no tribunal”, alegou o porta-voz do PAICV, João Baptista Pereira.

As organizações juvenis afectas aos partidos do arco do poder (MpD e PAICV) reuniram-se em convenção e congresso, respectivamente, para elegerem os seus líderes. Assim, Euclides Silva passou a liderar a JpD e Fidel Cardoso de Pina assumiu os destinos da JPAI.

A extinção do Novo Banco (NB) subiu ao Parlamento, tendo sido tema de duas declarações políticas no Parlamento, uma do MpD a considerar que se tratava de um “banco político” e o PAICV a defender que foi uma “opção política”, enquanto a UCID pedia responsabilização.

A medida do Governo para isentar de vistos aos cidadãos europeus e mais da Inglaterra para entrarem em Cabo Verde animou a classe política cabo-verdiana. O MpD entendeu que se trata de uma “boa decisão”, enquanto o PAICV defendeu que devia haver uma reciprocidade.

Para o analista político, Corsino Tolentino, a decisão do Governo devia ser precedida de uma “discussão com a sociedade”.

O novo Regimento da Assembleia Nacional foi aprovado, por unanimidade, ou seja, com votos favoráveis dos 57 deputados presentes no momento da votação e entra em vigor a partir de 01 de Outubro de 2018.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, em declaração política no Parlamento, anunciou que os parceiros de Cabo Verde confirmaram mais de dez milhões de euros para apoiar o país a fazer face ao mau ano agrícola.

O antigo chefe do Governo, José Maria Neves, considerou que o aumento dos direitos de importação do leite e seus derivados, da água e dos sumos, a partir do próximo ano, “prejudica os consumidores cabo-verdianos e não leva à competitividade da economia e das empresas”.

Cabo Verde e a U E assinalaram o 10º aniversário da assinatura do Acordo de Parceria Especial.

Olavo Correia considera que se tratou de um “óptimo momento” a assinatura do referido acordo e que foi “bom” para o país.

Em 2017, um trabalho de investigação da Inforpress verificou que os titulares de cargos políticos e equiparados não cumprem a lei que controla as suas riquezas.

Dos 72 deputados à Assembleia Nacional, 18 estavam em falta, com o presidente do Parlamento, Jorge Santos, e o seu primeiro vice, Austelino Correia, a encabeçarem esta lista dos faltosos.

