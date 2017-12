Retrospectiva: Momentos da cooperação com o Brasil, Luxemburgo e União Europeia marcam 2017 na Ribeira Grande

Ribeira Grande, 25 Dez (Inforpress) – O embaixador do Brasil em Cabo Verde, José Carlos de Araújo Leitão, esteve em Santo Antão, em Fevereiro, para prestar homenagem ao herói Simão Salvador, na sua primeira visita à ilha.

O diplomata brasileiro visitou Penha de França, bairro da cidade da Ribeira Grande, onde nasceu o herói Simão Salvador, um emigrante no Brasil que trabalhou como marinheiro a bordo do vapor “Pernambucana” que, a 08 de Outubro de 1853, numa das suas viagens do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, naufragou próximo do Cabo de Santa Marta.

Simão Salvador, de seu nome próprio Simão Manuel Alves Juliano, nasceu na Penha de França e, segundo relatos da época, a bordo do Pernambucana o cenário era desolador e os ocupantes morriam “a cada golfada do mar” porque não podiam receber auxílios vindos de terra, mas o marinheiro Simão Manuel Alves Juliano conseguiu salvar-se, a nado.

Já salvo e em terra firme, Simão decidiu lançar-se à água e, por 13 vezes, nadou os cerca de 100 metros que separavam o navio naufragado e a praia para salvar outras tantas pessoas, a última das quais um cego que tinha ficado no navio e que Simão ainda conseguiu salvar embora já lhe faltassem forças.

Segundo os relatos de então, perto de cem pessoas haviam perecido nessa imensa catástrofe e as 13 que tinham escapado foram salvas por Simão Alves Juliano, que passou a ser conhecido por “Simão Salvador” e, nas palavras do embaixador José Carlos de Araújo Leitão, “é um elo humano e histórico muito importante unindo Cabo Verde e Brasil”.

O diplomata brasileiro comprometeu-se em “levar adiante tudo o que for possível fazer para cultivar essa memória e colocá-lo no devido lugar na história dos dois países” e, para o efeito, já existe, no edifício da Embaixada do Brasil, um mural pintado com a figura de Simão Salvador, mas José Carlos de Araújo Leitão pretende “colocar uma placa para que as pessoas que passam por ali sejam alertadas de quem representa aquela figura”.

Além disso, o embaixador defende uma maior divulgação da figura de Simão Salvador, pelo que enumerou outras medidas a serem tomadas, nesse sentido, com destaque para a divulgação de textos e de estudos de investigadores sobre essa personagem histórica que, no entender daquele diplomata, “é um exemplo de solidariedade”.

Em Outubro, Santo Antão recebeu a visita de uma delegação da Câmara dos Deputados (Parlamento) Luxemburguês, cujo presidente, Mars Di Bartolomeo considerou que a cooperação entre Cabo Verde e Luxemburgo é uma “success story” (história de sucesso).

O parlamentar luxemburguês considerou que o convite do presidente do parlamento cabo-verdiano, Jorge Santos, “é uma grande ocasião para conhecer e tocar os resultados” da cooperação entre os dois países implementados com fundos autorizados pela Câmara dos Deputados.

Mars Di Bartolomeo destacou a visita que fez à Escola de Hotelaria e Turismo, em Santiago, e já em Santo Antão, à Escola Técnica do Porto Novo, ao hospital regional João Morais, ao Internato Grão-ducado do Luxemburgo, entre outras infra-estruturas financiadas pela cooperação luxemburguesa.

“Penso que a cooperação entre os nossos dois países nasceu de uma grande amizade e de um forte engajamento dos dois lados”, disse Di Bartolomeo que “já conhecia muitos cabo-verdianos mas ainda não conhecia o país” pelo que a visita a Cabo Verde serviu para “sentir a tocar a Morabeza” que caracteriza os cabo-verdianos.

“Adorei estas ilhas onde encontrei uma nova família”, disse o presidente do Parlamento luxemburguês considerando que “juntos podemos lutar contra as diferenças sociais e contra a pobreza, como forma de contribuir para criar as condições para que, os cabo-verdianos como os luxemburgueses, possam sentir-se bem lá onde vivem, com boas condições de trabalho e emprego, bem como de perspectivas de futuro que evite a necessidade de deixarem o seu país”.

Destaque, também, para a visita que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, efectuou a Santo Antão, em Novembro, para “prestar contas à União Europeia (UE)” que disponibilizou sete milhões de euros para reconstruir as infra-estruturas danificadas pelas cheias de Setembro de 2016.

A delegação de Luís Filipe Tavares integrava a ministra das infra-estruturas, Eunice Silva, a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, as embaixadoras dos Estados-membros da UE residentes na cidade da Praia, incluindo a Encarregada de Negócios do Luxemburgo, além de técnicos do quadro diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Seguramente, nós fizemos aqui mais de sete milhões de euros de obras”, afiançou Luís Filipe Tavares, garantindo que “a UE e os Estados membros estão satisfeitos e a senhora embaixadora está impressionada com aquilo que viu” e isso justifica-se, segundo o ministro, “com a resiliência do cabo-verdiano, com a sua força de trabalho e a vontade de ultrapassar as dificuldades”.

A delegação chefiada por Luís Filipe Tavares visitou algumas localidades do Planalto Leste, dos vales da Ribeira da Torre, da Ribeira Grande, de Caibros e da Garça onde decorreram obras de recuperação de infra-estruturas agrícolas e rodoviárias, além de constatar “in loco” os efeitos da seca nessas localidades.

