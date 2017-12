Retrospectiva Economia/ Ilha do Sal: Inauguração das obras de modernização do Porto da Palmeira e hub aéreo impulsionam economia local

Espargos, 27 Dez. (Inforpress) – A inauguração das obras de extensão e modernização do Porto da Palmeira e o funcionamento do hub aéreo que tem como base a ilha do Sal, anunciado para Janeiro de 2018, são cenários que perspectivam impulsionar a economia local.

O Porto da Palmeira que a partir de agora aumentará a capacidade de atracagem de navios de longo curso na ilha, comporta um novo cais com uma extensão de 150 metros de comprimento, 35 de largura e 12 metros de profundidade.

Avaliadas em 32 milhões de euros e financiadas através do Banco Europeu de Investimento, acredita-se que as obras de Expansão e Modernização do Porto da Palmeira representam uma mais-valia “importante” para a dinamização da economia, prosperando a ligação da ilha do Sal com o mundo.

Para o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva que testemunhou a inauguração dessas obras, a expansão e modernização do Porto da Palmeira é importante por aquilo que abre em termos de perspectivas de mais investimentos privados, de mais e melhor comércio, economia, geração de emprego e rendimento.

“Nós estamos a investir forte na ilha do Sal, nesta perspectiva de um compromisso do investimento público para criação de melhores condições à economia e melhoria de qualidade de vida das pessoas que residem no Sal. Esperamos que com este passo importante possamos estar a dar um impulso muito forte à economia na ilha do Sal e à melhoria da qualidade de vida das suas populações”, sublinhara o chefe do executivo na ocasião.

As obras de modernização do porto da Palmeira não ficam por aqui, prevendo-se, para breve, o arranque da terceira fase que deverá contemplar, entre outras intervenções, a construção da estrada de acesso ao cais ora inaugurado e uma gare marítima de passageiros, obras estimadas em cerca de 10 milhões de euros.

A atracagem do navio Lagoa simbolizou a inauguração das obras da segunda fase de expansão e modernização do Porto da Palmeira.

Por outro lado, o funcionamento do hub aéreo que tem como base o Sal, anunciado para Janeiro de 2018, só terá sucesso, conforme o presidente da conselho de administração dos TACV, José Luís Sá Nogueira, com muito trabalho, organização, eficiência e eficácia, já que um processo complexo.

O ministro da Economia e Emprego, também ciente dos desafios a esse nível, asseverou que Cabo Verde está muito bem posicionado neste processo de transformação do Sal num hub aéreo, e que a TACV se tem mantido credível, em termos do negócio, de certificação, podendo posicionar-se nos diferentes mercados, reunindo as condições que lhe permitam aspirar o hub.

“Hoje estamos em condições de dizer que finalmente estamos a dar o passo decisivo. Herdamos recomendações muito boas, mas faltava um elemento chave: coragem para decidir novas políticas e estratégias na área dos transportes. E a solução passava pela clara separação entre as operações domésticas, regionais, e as operações internacionais”, sublinhou o governante.

A primeira discussão pública para se dar a sociedade a conhecer o Sistema Hub, aconteceu agora em Dezembro, durante a conferência “Gestão Integrada e Conectividade no Sistema HUB”, onde marcaram presença 130 participantes, na sua maioria os principais stakholders (intervenientes) neste processo de transformação do Sal num hub aéreo.

Entretanto, em Março do ano em curso, a ilha do Sal passou a contar com o primeiro casino do país, localizado na cidade de Santa Maria, cuja inauguração foi testemunhada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

Denominado Royal Casino, instalado no Holtel Hilton, na Avenida dos Hotéis aberto ao público e a operar desde Dezembro do ano passado, o Royal Casino emprega mais de 80 pessoas, na sua maioria cabo-verdianos que receberam formação na área.

O contrato assinado em Abril de 2013, no Sal, entre o então ministro da Economia e Turismo Humberto Brito e pelo representante da Royal Casino, Jacques Monier, permite a esta empresa a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino por um período de 25 anos em Cabo Verde, sendo sete em regime de exclusividade.

A realização da primeira edição do “Cabo Verde Tourism Awards” onde se distinguiu projectos e iniciativas que tenham contribuído para o reforço da competitividade e melhoria da oferta turística do destino, a 17ª edição do Seminário do Banco Africano de Importação e Exportação (Afreximbank), que permitiu o Governo cabo-verdiano mirar financiamentos de grandes projectos, foram outros registos que marcaram a ilha neste ano de 2017, na área económica.

Durante o seminário onde participaram cerca de duas centenas de delegados de várias regiões africanas e do mundo, o Afreximbank, instituição financeira que promove o financiamento, investimento, as trocas comerciais no Continente Africano, entre os países africanos disponibilizou-se em apoiar as acções e projectos do Governo visando transformar a estrutura económica do país.

Uma nota de destaque prende-se com o facto que, depois de 32 anos representados de “forma digna” por um símbolo que permitiu a consolidação da “boa imagem” da Empresa de Segurança Aérea, a ASA muda o seu logótipo, criado pela Series Comunicação, empresa vencedora do concurso lançado para o efeito.

Na altura da apresentação pública da nova marca aos parceiros, o presidente do Conselho de Administração da ASA, Renato Lima, considerou que esta nova identidade visual representa e reflecte a solidez da empresa, as suas raízes, visão e estratégia.

SC/FP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...