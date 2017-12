Religião: Igreja Adventista de Cabo Verde com dois grandes projectos de evangelização para 2018 – responsável

Assomada, 26 Dez (Inforpress) – A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cabo Verde vai levar a cabo em 2018 dois “grandes projectos” de evangelização denominados “São Vicente pa Kristu” (São Vicente para Cristo) e “Pentecostes Cabo Verde”.

A informação foi dada à Inforpress, pelo pastor do distrito de Santiago Norte, Valdir Miranda, que explicou que “São Vicente pa Cristu” vem na sequência da campanha evangélica iniciada em 2016 pela ilha do Fogo designada “Djar Fogo pa Kristu” e “Santiagu pa Kristu 2017”, que culminou no dia 23 de Dezembro.

Durante a campanha “Santiagu pa Kristu”, uma iniciativa da Associação das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia em Cabo Verde, foram baptizadas muitas pessoas, com destaque na primeira fase que teve lugar na FIC, Cidade da Praia em que num dia quase 300 pessoas receberam o baptismo e na segunda fase no Polidesportivo de Nhagar, Assomada, foram baptizadas mais de 60 pessoas e houve vários casamentos.

Ao longo da campanha de “evangelização massiva e total”, que contemplou a ilha toda – de Platô a Rincão, foram desenvolvidas várias actividades, como visitas domiciliárias, distribuição de folhetos, estudos bíblicos, feiras de saúde, campanhas de sensibilização na luta contra o alcoolismo, pequenos grupos, pequenas campanhas evangelísticas.

“O balanço é muito positivo, porque o nosso objectivo não são os números, mas sim o envolvimento que superou as nossas expectativas”, enfatizou.

Já “Pentecostes Cabo Verde 2018”, segundo o pastor, é uma directriz dos seus superiores que envolve, igualmente, mais quatro países da sub-região africana da qual o arquipélago faz parte, nomeadamente Gâmbia, Guiné-Bissau, Senegal e Mauritânia.

Ajuntou o responsável da região Norte, que a iniciativa vai ser levada durante o ano de 2018 a todas as ilhas de Cabo Verde, com ênfase em São Vicente que vai acolher em Julho a mega campanha de evangelização denominada “São Vicente pa Kristu”.

