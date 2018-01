Rede Parlamentar para a População e Desenvolvimento quer trabalhar com as chefes de família do mundo rural

Cidade da Praia, 08 Jan (Inforpress) – A Rede Parlamentar para a População e Desenvolvimento traça como grandes metas para 2018 trabalhar com as mulheres, chefes de família do mundo rural, marcadas pelo mau ano agrícola e promover um workshop internacional no país sobre dividendo demográfico.

A informação foi dada esta tarde à imprensa pelo presidente da Rede Parlamentar para a População e Desenvolvimento (RPPD), José Manuel Soares, no seguimento da entrega do relatório anual das actividades ao presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, tendo ressalvado a necessidade de se criar alternativa para evitar a degradação do ambiente através da extracção de inertes.

Afigura-se ainda como prioridade da Rede para o ano em curso, as actividades comemorativas ao Dia Mundial da População, que se assinala anualmente a 11 de Julho, em parceria com as instituições públicas e privadas.

A RPPD considera que a população do mundo rural, sobretudo as mulheres, tem sofrido com o ganha pão dos seus filhos e família, pelo que alerta para a criação das condições a esta alternativa que “passa, necessariamente”, por evitar a degradação ao ambiente, e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade de vida a estas pessoas.

José Soares adiantou, por outro lado, que a rede que dirige pretende ter a sua conta em dia, de modo a mostrar à sociedade de que as instituições públicas como o parlamento e a rede parlamentar também têm a obrigação de apresentar a conta e o relatório do trabalho feito durante o ano.

O responsável afirmou que, com este acto, a RPPD, que “conta com um orçamento muito reduzido”, pretende “marcar a diferença”, ao mesmo tempo que exorta a todas as instituições cabo-verdianas a apresentar as suas contas tanto às instituições como à sociedade civil.

A RPPD tem o objectivo primordial de promover a elevação da consciência cívica relativamente à matéria para a qual foi criada, através da promoção, apoio e estímulo de políticas, nomeadamente na questão do género, educação, saúde, segurança, desigualdades sociais.

À luz do seu regulamento, a Rede propõe ainda o respeito pelos direitos fundamentais do indivíduo e das famílias, tal qual o estipulado nas Cartas e Convenções Internacionais.

José Manuel Soares fez-se acompanhar nesta missão pelo também deputado nacional Felisberto Vieira.

SR/CP

Inforpress/Fim

