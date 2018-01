“Queremos um ministério com capacidade de fazer a economia de São Vicente e de Cabo Verde desenvolver-se mais” – primeiro-ministro

Mindelo, 22 Jan (Inforpress) – O primeiro-ministro considerou hoje, no Mindelo, que o novo Ministério da Economia Marítima “não será mais um”, mas sim uma estrutura com capacidade de fazer a economia de São Vicente e de Cabo Verde desenvolver-se mais.

Ulisses Correia e Silva, que discursava na tarde de hoje, no acto de inauguração oficial do Ministério da Economia Marítima, que passa a funcionar no edificio da ex-capitania, na Avenida Marginal, considerou estar, assim, lançado o desafio de aumentar o potencial de crescimento de São Vicente e de Cabo Verde, através da economia marítima, não só para o Governo como também para a sociedade mindelense e Cabo Verde.

Trata-se, segundo o chefe do Governo, da inauguração de “algo diferente, inovador e desafiador”, pois, pela primeira vez, lembrou, há um ministério sediado fora da capital, mas “um ministério completo”.

“Os pressupostos que definimos e defendemos é que nós temos que governar Cabo Verde com as suas ilhas e para as suas ilhas, o que pressupõe aproveitar o máximo de potencialidades de cada uma delas com as suas especificidades, diversidades, história, percurso, tradições, suas gentes e património” para tirar “o melhor proveito daquilo” que é Cabo Verde.

Para o primeiro-ministro, faz todo o sentido, num país que tem mais mar do que terra, ter um Ministério da Economia Marítima – “somos ilhas e somos oceano” – pelo que há recursos por explorar, não só recursos que estão no mar, mas aquilo que o mar representa para todas as actividades, um “potencial enorme de desenvolvimento”, com “a vantagem” de não depender da chuva.

“O grande potencial de Cabo Verde de facto é o mar”, ajuntou a mesma fonte, que lembrou que a decisão de sediar o ministério em São Vicente foi “amadurecida e fundamentada”, uma vez que ilha “tem tradição e história” o que “por si só” justificavam a instalação.

“São Vicente já teve épocas áureas através do transporte marítimo, de operações portuárias e da logística, mais do que isso, para não fazermos o discurso da nostalgia, tem potencial para a partir daqui, aproveitar o máximo que pudermos de desenvolvimento deste sector”, sintetizou.

Num outro ponto do seu discurso, Ulisses Correia e Silva foi claro em afirmar que o sector necessita, em primeiro lugar, de estruturação, de introduzir qualidade, criar um ecossistema do desenvolvimento da economia marítima.

Mesmo no sector da formação, aludiu, não se deve esquecer que há em São Vicente um investimento “muito forte” para o seu desenvolvimento, sendo que as universidades, como “elementos fundamentais para o progresso e o desenvolvimento”, devem conectar-se também com vocação de desenvolvimento de Cabo Verde e, neste caso particular, de São Vicente.

“Precisamos que a sociedade mindelense, os empreendedores, os académicos e os cidadãos acreditem porque o desenvolvimento é também essencialmente uma construção humana”, lançou, acreditando é possível, ajuntou, superar e ultrapassar os obstáculos e avançar “de certeza”, com uma atitude pró-activa.

“Queremos que esta ilha conheça uma nova fase de desenvolvimento e tudo o que for possível será feito para demonstrar que é possível e avançar rumo ao desenvolvimento”, concluiu o primeiro-ministro.

Interveio ainda no acto de inauguração o ministro a Economia Marítima, José Gonçalves, que considerou que o ministério doravante sediado em São Vicente representa um “importante instrumento catalisador” do “crescimento, desenvolvimento e competitividade” no sector marítimo, não só a bem da ilha, mas para todo país.

É neste “contexto de valorização estratégica” do sector marítimo, di-lo o ministro, que se enquadra a criação do ministério, a sua dotação com um secretário de Estado Adjunto com residência no Mindelo, “indubitavelmente”, concretizou, “a cidade mais marítima de Cabo Verde”.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, no seu breve discurso, considerou que hoje, Dia do Município, é dia especial e, por isso, “nada melhor” do que inaugurar o Ministério da Economia Marítima sedeado na ilha.

Por isso, agradeceu ao primeiro-ministro pela ”visão e sabedoria” em colocar em São Vicente, ilha com vocação histórica, pela primeira vez na sua história, dois membros do Governo ligados às área do mar, economia marítima e pescas.

“Que esse novo passo traga para gente de São Vicente muita coisa boa, muito trabalho e emprego e melhores condições de vida e desenvolvimento para Cabo Verde”, desejou o autarca.

