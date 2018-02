Quatro migrantes entre a vida e a morte em Calais após confrontos

Calais, 02 Fev (Inforpress) – Violentos confrontos entre migrantes afegãos e africanos na quinta-feira, em vários locais de Calais, no norte de França, fizeram 18 feridos, quatros dos quais, atingidos por balas, estão entre a vida e a morte, noticiou a AFP.

A agência francesa afirma que uma quinta vítima se encontra em estado considerado “muito sério” pelas autoridades locais desta região, onde muitas centenas de migrantes acampam, na esperança de conseguirem passar clandestinamente para a Grã-Bretanha.

O ministro do Interior, Gérard Collomb, era esperado ao final da noite no comissariado da cidade e deverá passar a noite no local.

“Após os graves incidentes ocorridos na quinta-feira, desloco-me a Calais para um ponto de situação com o presidente da câmara, o prefeito e os agentes locais”, escreveu o ministro no Twitter.

Em termos de vítimas, disse que se assistia a “uma situação muito semelhante à de 2015”, ano da criação do campo apelidado de “A Selva”, desmantelado em 2016, comentou uma fonte judiciária.

No entanto, hoje em dia “não se compara em termos de violência”, acrescentou.

No total, cinco migrantes foram baleados: quatro estão em “urgência absoluta” e deverão ser operados no centro hospitalar de Calais, o quinto foi transferido para Lille (norte), devido ao seu estado “muito sério”, segundo a prefeitura.

Outros 12 sofreram numerosos traumatismos e ferimentos diversos provocados por algumas armas brancas, de acordo com a mesma fonte. Outro foi atropelado por uma viatura.

