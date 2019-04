Quatro bairros de São Vicente recebem projecto piloto de intervenção e requalificação

Cidade da Praia, 24 Abr (Inforpress) – Quatro bairros da ilha de São Vicente vão receber no mês de Maio um projecto de intervenção com técnicos especialistas do Rio de Janeiro, Brasil, inserido no Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRAA) avaliado em 232 mil contos.

Esta informação foi avançada em entrevista à Inforpress pela ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, que indicou que projecto será lançado no dia 02 de Maio e que os bairros contemplados serão Alto Bomba, Covada de Bruxa, Fernando Pó e Canalona.

“São quatro bairros onde nós vamos intervir com o apoio especializado na matéria, nomeadamente de técnicos especialistas que vêm do Rio de Janeiro, das favelas, para trabalharem connosco”, explicou.

A experiência vai arrancar primeiramente no bairro de Alto Bomba e depois será transladado para os outros bairros, que sofrerão uma alteração na parte física, mas também envolvendo a respectiva da comunidade.

“Vamos fazer arruamentos, muros de suporte, acessos, a parte verde, cobrir as casas e por o bairro a funcionar no seu todo”, ajuntou a ministra.

Segundo a governante, a escolha desses bairros para receber o projecto foi feita com base no levantamento das necessidades, mas sobretudo com base nos indicadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) que dizem quais as ilhas que têm mais dificuldades, mais desemprego e mais população.

A prespectiva, de acordo com Eunice Silva, é levar este projecto também às outras ilhas.

“Em função das necessidades e da situação que o INE retrata, pegamos nesses indicadores de cada um, fizemos o cálculo dos montantes para cada concelho. Ninguém fica de fora”, garantiu.

CD/FP

Inforpress/Fim