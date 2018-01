Provedor de Justiça elege aprovação de uma nova orgânica e aumento da cultura da legalidade como prioridades

Cidade da Praia, 24 Jan (Inforpress) – A aprovação de uma nova orgânica e aumento da cultura da legalidade nos cidadãos são para já as prioridades definidas pelo provedor de Justiça, António Espírito Santo, transcorridos quatro anos da instalação dessa entidade.

Conforme indicou, a orgânica actualmente existente foi feita com rapidez para viabilizar o funcionamento do órgão da provedoria instalada a 24 de Janeiro de 2014, tendo ficado um acordo segundo o qual ao fim do primeiro ano a orgânica seria revista.

Entretanto, passados quatro anos a mesma não foi aprovada. Para além de alargar o âmbito da instituição, a aprovação dessa nova orgânica vai criar condições para fazer frente à concorrência que necessariamente existe em relação aos quadros, nomeadamente os juristas.

“Nós corremos o risco de ao fim de algum tempo ter as pessoas a adquirirem a experiência na Provedoria de Justiça e depois serem atraídas com salários para um outro departamento da administração pública ou uma entidade independente, o que nos colocaria numa situação de um eterno recomeçar”, explicou.

Por outro lado, António Espírito Santo salientou que o leque alargado de queixas exige especialização que não sendo possível garantir, neste momento, devido a falta de meios, poderia ser colmatada com a experiência adquirida com o passar do tempo.

“As queixas muitas vezes têm a ver com pensões, segurança social, a gestão dos recursos humanos ou então matérias relevantes da gestão urbana, fiscalidade … e dai a experiência e capacitação adquirida serem fundamentais se se quer que o provedor da Justiça funcione cada vez melhor”, sustentou.

Do ponto de vista da missão, adiantou que um plano de actividades está elaborado em que o aumentar a cultura da legalidade na administração e nos cidadãos é um dos objectivos, já que, conforme frisou, está ali a raiz da efectividade da acção do provedor da Justiça.

Em relação às propostas legislativas ou recomendações legislativas, António Espirito Santo destacou a revisão das cláusulas contratuais gerais e a actualização da lei dos registos.

“Será uma oportunidade para pô-la de acordo com a nossa constituição, já que na situação actual, por tudo e por nada qualquer concurso se pede o registo criminal e por vezes até se pede cadastro policial, o que é excessivo à luz dos direitos constitucionais”, considerou.

“Uma pessoa comete uma infração ou mesmo um crime, mas não pode pagar a vida toda. Por isso é uma oportunidade actualizarmos essa lei dos registos e pô-la em conformidade com a política criminal, por exemplo, estabelecida nos códigos”, explicou.

Ao longo dos quatro anos de existência o provedor de Justiça recebeu desde a sua instalação em 2014, um total de 655 queixas e mais de 270 audiências, envolvendo cerca de 1800 cidadãos de todos os concelhos do país.

MJB/FP

Inforpress/fim

Gostar disto: Gosto Carregando...