Provedor de Justiça de Cabo Verde afirma que EMEP está nos “confins” do Estado de Direito

Cidade da Praia, 24 Jan (Inforpress) – O provedor de Justiça, António Espirito Santo, afirmou hoje na Cidade da Praia, que a empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP) está nos “confins” do Estado de direito com actuações que não são justas e nem razoáveis.

António Espirito Santo que que falava aos jornalistas durante um encontro promovido hoje para fazer o balanço dos quatro anos da instalação da instituição, disse que a EMEP insiste em cometer ilegalidades.

“O Estado de direito é para a realização da justiça e não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que certos actos praticados pela EMEP, independentemente da cobertura legal, não são justas, para além de que assume completamente as ilegalidades apontados pelo estudo realizado nesse sentido”, disse.

Socorrendo-se do estudo promovido pela Provedoria de Justiça na sequência de várias queixas de cidadãos apresentadas contra essa empresa municipal, relaciona com a aplicação das coimas, António Espírito Santo acrescentou que independentemente das ilegalidades, há ainda atitudes e situações de absoluta injustiça em que o razoável desapareceu.

“Não me parece razoável que às seis horas da tarde, a protesto de multas de 2015 que nunca foram comunicadas a uma pessoa se lhe venha a bloquear o automóvel, mau grado proposta dessa pessoa para pagar no do dia seguinte porque tem de levar um bebe de seis meses para casa”, exemplificou.

“Estado de direito, para lá do cumprimento da lei é para fazer o justo e o razoável para o cidadão sem violar a lei. Portanto, quando isto não acontece estamos nos confins da lei”, frisou.

Um estudo encomendado pela Provedoria de Justiça de Cabo Verde e cujo resultado foi publicado em Dezembro, conclui que a EMEP tem actuado em várias ilegalidades, com a cumplicidade da Câmara Municipal da Praia (CMP).

Bloquear viaturas com coimas em atraso, colocar guardas municipais a fiscalizar viaturas, sem poder de autoridade para o efeito, inexistência de um processo contraordenacional, aparecem entre as ilegalidades mais graves praticadas por esta empresa que conta com 50% do capital municipal.

MJB/FP

Inforpress/fim

