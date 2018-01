Proprietário do hotel Hilton diz investir em Cabo Verde por ser “país seguro” e de “gente extraordinária”

Santa Maria, 28 Jan. (Inforpress) – Jacques Monnier, um dos proprietários do hotel Hilton, na ilha do Sal, disse que escolheu investir em Cabo Verde por se tratar de um “país seguro”, de “gente extraordinária”, e de Governo “com abertura” para os investidores.

Jacques Monnier fez essas declarações à margem do acto de abertura oficial do Hilton Cabo Verde Sal Resord, este sábado, presidido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

“Escolhemos Cabo Verde porque suas gentes são extraordinárias e o Governo tem abertura para com os investidores. O país tem estabilidade política e social, bom clima e pessoas qualificadas”, reforçou o investidor.

Jacques Monnier disse ter uma visão de longo prazo sobre os investimentos em Cabo Verde, visando contribuir para um destino turístico de “alto nível”.

“A primeira vez que vim a Cabo Verde nunca imaginei que alguns anos depois teria a oportunidade de juntos participarmos na inauguração do mais belo hotel do país”, manifestou, realçando que foi, entretanto, percorrido um longo caminho para se chegar até aqui.

“Muito longo, mas finalmente conseguimos. Cabo Verde é um destino turístico de ‘all inclusive’, mas nós pensamos de forma diferente. O turismo não funciona assim. Construímos hotéis de alto ‘standing’ e teremos turistas com maior poder de compra”, considerou.

“Eu penso que o Hilton está abrindo um caminho. Cabo Verde é um país extraordinário que tem todas as condições para se posicionar neste segmento de alto ‘standing’: estabilidade política, clima balneário durante todo o ano, medidas de incentivo ao investimento e pessoas qualificadas”, analisou.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, manifestando-se igualmente feliz com o estabelecimento do Hotel Hilton em Cabo Verde, disse tratar-se de um momento “muito importante” para o turismo no país.

“Porquanto estarmos a inaugurar o hotel de uma marca de grande prestígio mundial que é a marca Hilton. Creio que é assim que alcançaremos os nossos objectivos em termos de construir um país turístico, com um milhão de turistas já a partir de 2020, e irmos avançando”, salientou.

Questionado se a ilha do Sal está preparada para receber turistas de alto ‘standing’, o autarca argumentou com o facto de o hotel “mal abrir as portas” estar com uma a taxa de ocupação de 90 por cento (%).

“Os privados investem, fazem obras de qualidade, como é o caso deste hotel, e nós do público temos é que trabalhar não só para consolidar aquilo que vem sendo feito, mas para trair novos investimentos de qualidade. Este que é o grande desafio de Cabo Verde. Temos de nos preparar mas com seriedade e planificação para podermos transformar um destino turístico de forma sustentável, inclusivo para servir Cabo Verde e os cabo-verdianos”, concluiu o edil.

