Projecto “Residência artística” promove debate sobre livre circulação de artistas no espaço lusófono

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – “CPLP-Arte Cultura e Música sem Fronteiras –Livre Transito”, será um dos temas em destaque na primeira edição do projecto Residência Artística – Sons da Lusofonia, que se realiza de 13 a 22 de Abril na Cidade da Praia.

Promovido pela Boutique Hotel Pescador, Sabura Lounge e pela Marchand’Artes, o evento tem por objectivo promover o intercâmbio cultural, troca de experiências artísticas, diálogo e debate sobre música a nível da lusofonia.

Segundo o director artístico, Paulo Marchã, que falava hoje numa conferência de imprensa para a apresentação do projecto, a livre circulação dentro do espaço da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) é uma questão que deve ser debatida e analisada sem ter em conta a questão da política, uma vez que a cultura lusófona é um veículo de desenvolvimento e de promoção.

“O fórum vai ser um espaço de discussão activa sobre os problemas dos artistas e músicos. Existem em Cabo Verde vários artistas e talentos espalhados pelas ilhas outros com valores e nomes consagrados, mas quando querem viajar para Portugal são confrontados com uma série de questões e problemas” reconheceu o responsável frisando que vão ser debatidos também questões da ordem do dia da lusofonia, como os direitos dos autores.

Adiantou que durante dez dias estão previstos uma série de actividades como workshops, exposições de pintura, fotografias, artesanato, responsabilidade social, conserto musical.

Durante o workshop serão debatidos temas como “Património lusófono da humanidade, Morna, Fado e Canto Alentejano”, “Cultura como veículo de cooperação e desenvolvimento”, “Instrumentos tradicionais de corda”, “Gestão colectiva e direitos de autor nos países lusófonos” e “Instrumentos tradicionais de percussão e sopro”.

Paulo Marchã acrescentou que o evento conta com a participação de artistas lusófonos, como Remma Schwarz, José Perdigão, Cremilda Medina e actuação da MPB, Bossa Nova e Samba, Sons afrojazzistas e Africaaqui.

O certame conta ainda com a presença do Governo, instituições públicas, associações, músicos, artistas, Organizações Não Governamentais (ONG), entre outros.

A “Residência Artística” conta com a curadoria do músico angolano Yami Aloelela e será um espaço vivo, num ambiente particular e intimista, com uma programação alternativa, multidisciplinar e original onde a lusofonia se reúne.

