Primeiro-ministro cumpre a tradição e deseja boas festas às vendedeiras do mercado da Praia

Cidade da Praia, 23 Dez (Inforpress) – Ulisses Correia e Silva cumpriu hoje a tradição de desejar boas festas às vendedeira do mercado municipal do Platô, algo que lhe era habitual enquanto presidente da Câmara Municipal da Praia.

“Vim cá desejar boas festas a todas vendedeiras do mercado do Platô e a partir daqui mandar também uma mensagem a todas as mulheres que trabalham nesta vida intensa de abastecer os mercados do país de bens que são essenciais”, indicou o chefe do Governo.

Segundo ele, melhorando a situação da economia cabo-verdiana, a das vendedeiras também vai melhorar, porque são “mais pessoas a comprar e mais dinheiro a circular”.

“O que tenho ouvido é que a situação melhorou e há mais movimentos, mas ainda não é aquilo que estas senhoras almejam”, afirmou o chefe do Governo, prometendo que, “seguramente”, haverá mais dinheiro a circular.

Instado sobre a recepção que lhe foi reservada à chegada ao mercado municipal da Praia, mostrou-se satisfeito, acrescentando que esta visita é, também, uma das formas de se aproximar das pessoas, tanto é que se está “num momento muito marcante, como é o Natal”.

Nesta visita, Correia e Silva fez-se acompanhar do presidente da autarquia praiense, Óscar Santos, de alguns vereadores e do ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

