Primeiro-ministro considera “meritório” trabalho desenvolvido pelo Movimento Civil das Comunidades Responsáveis

Cidade da Praia, 16 Ago Inforpress) – O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva recebeu esta terça-feira, 14, uma delegação do Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis ( MCCR), entidade que está a trabalhar no sentido de se “pôr de pé” no País uma legislação que proteja os direitos dos animais.

Conforme fonte do MCCR, nesse encontro, o primeiro com o chefe do Executivo, o movimento aproveitou a ocasião para se autoapresentar e dar a conhecer ao Governo os seus objectivos e plano de actividades que incluem os projectos em curso e os a realizar até o final deste ano.

Ulisses Correia e Silva apreciou o trabalho que vem sendo levado a cabo pelo MCCR que considerou de “meritório”, tendo incentivado a organização a continuar a sua luta pela defesa dos animais.

Entretanto, reconheceu que o “caminho é longo” e passa, entre outros aspectos, por sensibilizar, educar, comunicar e levar a cabo campanhas nacionais de castração num processo de “Djunta Mon” (colaboração) entre o Governo, Câmara Municipal e sociedade civil.

Na ocasião, Ulisses Correia e Silva manifestou também a abertura do Governo em vir a assinar com a instituição em apreço, um acordo que privilegie a “gestão ética da população canina”, bem como a disponibilização de meios que permitam ao movimento levar a cabo com sucesso a sua missão e o “desenvolvimento de uma relação harmoniosa entre humanos e cães”, em particular.

O Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis (MCCR) tem em curso neste momento uma petição ‘online’ que já vai em cerca de 600 assinaturas, num espaço de quatro dias, contra a “execução dos animais (cães) de forma indiscriminada e pontual”.

“A situação actual da reprodução canina descontrolada nos vários municípios de Cabo Verde é dramática e resulta da ausência de políticas públicas sustentáveis que possam contribuir para reduzir a capacidade de reprodução desta espécie”, lê-se nesta petição, que refere que tal medida “resulta ainda da ausência de formas de promover a consciencialização da população para a necessidade de fazer parte desta solução”.

A petição exige que as autoridades municipais elaborem, aprovem e implementem um programa permanente de controlo da população canina em concertação com associações de protecção animal e de veterinários, e que procure apoio junto de organizações e ONG de forma a ser “gerida com ética, através da castração, desparasitação e sensibilização da população sobre o trato, cuidados e controlo de reprodução”.

Segure ainda a elaboração, aprovação e implementação de uma lei que proteja os animais em sintonia com as normas internacionais e direitos universais, e que ao abrigo da legislação seja proibida qualquer prática que coloque em risco a vida e integridade física e psicológica dos animais, como as lutas ou outras práticas.

Os proponentes da petição acusam a Câmara Municipal da Praia de ter violado o protocolo assinado entre as duas partes em Março, que garantia uma solução legal, em que estão decifradas as responsabilidades das duas partes.

Conforme explicaram, em Dezembro último, altura em que a Câmara Municipal da Praia anunciara abate de cães, o movimento acolheu duas mil assinaturas de cidadãos e uma carta de protesto, que, de imediato, teve eco na vereação do Saneamento, propondo solução para tal medida, da qual viria a nascer o protocolo.

Conforme apurou a Inforpress, nos termos de referido protocolo, “a solução passa por um pacto social, entre cidadãos, a câmara e as organizações de movimento civil”, tendo o MCCR levado a cabo o seu papel ao trabalhar no recenseamento dos cães existentes em cada bairro, mediante trabalho de sensibilização com a população, que resultou em doação de vários cães vadios.

