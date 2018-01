Primeira-Dama quer mais meios científicos e tecnológicos para as escolas e crianças cabo-verdianas

Cidade da Praia, 18 Jan (Inforpress) – A primeira-dama, Lígia Fonseca, defendeu hoje que uma escola de actualidade deve conter meios científicos e tecnológicos para que as crianças possam acompanhar o desenvolvimento assim como exige a época.

Lígia Fonseca fez essas considerações em declarações à Inforpress, no âmbito da visita que efectuou a um agrupamento de escolas nos bairros de Achada Limpo, Achada Mato, Castelão, Lém Ferreira, Lém Cachorro e Paiol, na Cidade da Praia, para se inteirar do funcionamento e das dificuldades.

“Na primeira visita que aconteceu em Achada Limpo, deparamos com uma escola nova, mas que não está equipada e nem possui electricidade e água. As outras possuem estruturas antigas, que para época em que vivemos não ajuda”, disse.

Perante esta constatação, Lígia Fonseca é de opinião que Cabo Verde não deve continuar a ter em 2018 escolas como as que existiam nos anos 60.

Por isso, focalizando nas novas tecnologias e nos avanços nas áreas das ciências e do conhecimento, exortou o país e os responsáveis do sector da educação a procurarem ter esses conhecimentos ao serviço das crianças.

“A maior preocupação dos professores e alunos são os equipamentos. A par disso, verifiquei nesta visita, falta de acesso às tecnologias quando as crianças necessitam, nos tempos de hoje, ter acesso a esses meios e a laboratórios para aprendizagem prática”, explicou.

Segundo Lígia Fonseca, só se pode mudar “mentalidades” se houver um trabalho direccionado para que as crianças possam pensar conforme a época em que vive.

“Foi feito um fórum sobre educação, mas é preciso olharmos sobre como estão a funcionar as escolas e as salas de aula. Será que isso está de acordo com todas as ideias que foram difundidas no fórum”, questionou.

Por estas e outras, prometeu transmitir a ministra da Educação o que viu e avaliou, sem com isso “querer meter”, pois sublinhou, “o nosso papel é colaborar”.

PC/CP

Inforpress/fim

