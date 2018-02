Primeira Dama entrega segunda-feira cheque donativo de 661.590 mil escudos à Colmeia

Cidade da Praia, 04 Fev (Inforpress) – A Primeira Dama, Lígia Fonseca, vai proceder, na segunda-feira, 05, à entrega de um cheque donativo no valor de 661.590$00, a favor da Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais (COLMEIA).

O valor, arrecadado num jantar de beneficência, realizado em Lisboa, em parceria com a esposa do embaixador de Cabo Verde em Portugal, segundo uma nota de imprensa da Presidência da República, será entregue na cerimónia de abertura de uma acção de formação a ter lugar na sala de Formação da Plataforma das ONG, em Achada São Filipe.

A Colmeia é uma associação que trabalha com famílias que lidam com patologias de dificuldades específicas de aprendizagem (dislexia, disgrafia, discalculia, transtornos especifico de linguagem), deficiências sensoriais (auditiva e visual), deficiências intelectuais (síndrome de Down), Aatas habilidades intelectuais e sobredotados; transtorno por deficit de atenção com ou sem hiperactividade (TDAH); deficiência física- motora, paralisia cerebral, transtornos de espectro autista (TEA), transtorno global de desenvolvimento, deficiência múltipla e microcefalia.

