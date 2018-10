Previsão de cobertura da Inforpress para terça-feira 23 de Outubro de 2018

Cidade da Praia, 22 Out (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar terça-feira, 23 de Outubro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Abertura do quarto Encontro Nacional de Coordenação e de Reforço das Capacidades Técnicas de Intervenção do ICCA, a partir das 08:30, no Hotel Vip, numa cerimónia a ser presidida, pela ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal;

– Encontro de reflexão sobre a Revisão da Lei de Base do Património Cultural Cabo-verdiano (Lei 102/III/90), promovido pelo Instituto do Património Cultural (IPC), pelas 09:00, no Arquivo Nacional de Cabo Verde;

Conferência de imprensa organizada pela Comissão Política do MpD – Brava, para posicionar face às declarações dadas pelo deputado do PAICV da Brava, acerca da utilização indevida de bens públicos do Ministério da Agricultura, às 10:00, na sede nacional do partido, em Achada Santo António;

– Apresentação da Missão Cosmos de Cirurgia Artroscópica, pelo Hospital Agostinho Neto e entrega de duas colunas de antroscopia, pela dita missão, às 10:30, no serviço de Ortopedia;

– Conferência de imprensa do grupo parlamentar do PAICV, para fazer o balanço da Jornada de preparação da próxima sessão de Outubro às 10:30, no gabinete do líder parlamentar, na Assembleia Nacional;

-Conferência de imprensa da Associação dos Municípios de Santiago e parceiros, para apresentação da Feira de Turismo (FeTuris 2018), a ser realizada nos dias 26 a 28 deste mês, às 11:00, no Paços do Concelho, Platô;

– Conferência de Imprensa da Comissão Política Regional de Santiago Sul do PAICV versando o balanço de dois anos de governação local na Região de Santiago Sul, às 11:00, na sede do partido, no Platô;

– Visita às obras do Tribunal de Pequenas Causas, do Tribunal de Execução de Penas e do segundo Cartório Notarial de Achada Santo António, pela ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, às 15:30;

– Conferência de imprensa da UCID, para abordar assuntos relacionados com o agendamento do debate sobre a proposta de lei de Regionalização no Parlamento, pelas 15:30, na sede do partido, na Fazenda. O acto vai ser presidido pelo vice-presidente da UCID, João Santos Luís;

– Assinatura de um memorando para o estabelecimento de uma ligação de Cabo Submarino de Fibra Ótica entre a Praia, Cabo Verde e Conacri, Guiné-Conacri, entre a CV Telecom e a GUILAB, pelas 16:00, na sede da CV Telecom (Várzea);

– Visita da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, ao concelho de Santa Cruz, às 14:30;

– Teste-Piloto dos indicadores 16.6.2 e 16.7.2 do ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes, nas ilhas de São Vicente e Santiago, junto a 604 agregados familiares, realizado pelo INE, de 23 a 30 de Outubro deste ano;

– Lançamento da Campanha Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) “Nós todos somos ODS”, com visita à casa azul (instalações das Nações Unidas), às 10:30, na comunidade de Castelão. Às 18:00, na praia de Quebra Canela vão ser lançadas 17 lanternas acesas, simbolizando os 17 ODS. No acto vão estar presentes o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e a representante das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça.

Inforpress/Fim