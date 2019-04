Previsão de cobertura da Inforpress para terça-feira, 23 de Abril de 2019

Cidade da Praia, 22 Abr (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar terça-feira, 23 de Abril, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Abertura da conferência sob o lema “Dados Pessoais, Redes Sociais Online e Democracia” realizada pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) visando debater os impactos das redes sociais online no direito à protecção de dados e nas relações entre indivíduos e o sistema democrático, às 08:30, no salão de banquetes da Assembleia Nacional, a ser presidido pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos;

– Conferência no âmbito da VIII Semana Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho realizada pela Inspeção Geral do Trabalho, de 22 a 26 do corrente mês, na ilha do Sal, a partir das 10:00, na EHTCV em Santa Maria;

– Conferência de imprensa da bancada do MPD da Assembleia Municipal da Praia, às 10:00, para pronunciar sobre o arquivamento da queixa apresentada pelo PAICV, relativamente as obras do Mercado de Côco, na sede da Assembleia Municipal da Praia;

– III Edição da Semana da Leitura, Ler Mais, Saber Mais promovida pela Presidência da República, com feira do livro, às 09:00, na Biblioteca Municipal de São Nicolau, e conversa aberta com os professores, às 10:30, na ESBLS, a contar com participação dos escritores Leão Lopes, Dina Salústio, e Odair Varela;

– Conferência de imprensa do grupo parlamentar do PAICV para balanço das jornadas parlamentares, às 11:00, na Assembleia Nacional;

– Apresentação do projecto “Mala de Contos” – promoção e incentivo à leitura, numa parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, no âmbito do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, e do Dia do Professor Cabo-verdiano, às 16:00, no auditório do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, presidido pelo director geral das Artes;

– Acto central comemorativo ao Dia do Professor Cabo-verdiano promovido pelo SIPROFIS em parceria com a FECAP, com uma aula magna sob o lema ” Financiar o Futuro: Educação Agora”, a ser ministrado pelo primeiro-ministro, às 11:30, na residência estudantil de Assomada, a partir das 10:00;

– Visita técnica à ilha de Santo Antão, no quadro da execução do Projecto de Abastecimento de Água Potável e de Saneamento das Águas Residuais da Ilha, sob a coordenação da ANAS, nos dias 23 e 24 do corrente mês, à referida ilha;

