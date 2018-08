Previsão de cobertura da Inforpress para sexta-feira, 17 de Agosto de 2018

Cidade da Praia, 16 Ago (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sexta-feira, 17 de Agosto, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– II Reunião do Conselho de Concertação Social (CCS) a partir das 09:00 na Sala de Conferências do Ministério das Finanças, com dois pontos na ordem do dia: a apresentação das diretrizes do Orçamento de Estado para 2019 e a análise/aprovação da acta da reunião anterior do CCS;

– Conferência de imprensa do Partido do Trabalho e Solidariedade (PTS) em São Vicente, Campim, zona industrial, final da rua dos armazéns Vasconcelos, início do Campo de Golfe sobre o desflorestamento do Clube de Golfe com apanha ilegal de lenha às 9h;

– Instituto de Apoio e Promoção Empresarial (PROEMPRESA) promove Encontro “Proempresa: Oportunidades e desafios de financiamento”, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Cruz, a partir das 10 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal;

– Conferência de imprensa da A DZE Produtora com o objectivo de apresentar o evento de lançamento do projecto BLUE WAX, às 16h na sede Skibosurf no clube náutico no Mindelo, São Vicente;

– Acto de encerramento e entrega de certificado aos formandos do Curso de Capacitação da Escrita e Leitura Baille, Português e Matemática a ter lugar na sede da ADEVIC pelas 17:00;

Inforpress/Fim