Previsão de cobertura da Inforpress para sexta-feira, 15 de Junho de 2018

– Fórum Nacional de Saúde e da Segurança Social realizado pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, nos dias 14 e 15 do corrente, sob o lema “Eficiência e Equidade para a Cobertura Universal em Saúde”, com início às 08:00 e encerramento às 16:30, co-presidido pelo presidente da Assembleia Nacional e pelo ministro da Saúde e da Segurança Social;

– Encontro de avaliação da Rede Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Menores realizada pela Associação de Crianças Desfavorecidas e os parceiros ECPAT Luxemburgo, ECPAT Brasil e o ICCA, nos dias 15 e 16, a partir das 08:30, Hotel Santiago, Cidade da Praia;

– 3º Fórum de socialização da Estratégia de Desenvolvimento Agrosilvopastoril e Ambiental da ilha do Maio realizado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, através do INIDA, a partir das 08:30, no Salão Nobre da Assembleia Municipal;

– Deslocação a Santo Antão da Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado (1ª Comissão), presidida pela deputada Joana Rosa, (MpD), para realizar visitas e encontros de trabalho nas áreas da sua competência, com início às 09:00, num encontro com o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo;

– Workshop sobre “Utilização das TIC no Sistema Educativo Cabo-verdiano” promovido pela Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos (RNCEPT – CV), com início às 09:00, na sala de conferência do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), no Platô, Cidade da Praia;

-“Seminário de socialização e divulgação do Projeto de promoção da energia solar térmica” organizado pelo CERMI e a Direção de Serviço de Energia, a ter lugar na sala de conferências do Mindel Hotel, em São Vicente, às 09:00;

– Visita da Comissão Especializada de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais (5ª Comissão) à região Santiago Norte, visando inteirar-se da situação das crianças vulneráveis e vítimas de abusos, com início às 09:00, pelo Centro Juvenil de Assomada;

– V edição do Parlamento Infanto-juvenil de São Domingos promovida pelas Aldeias Infantis SOS Cabo Verde, em parceria com o Ministério da Educação, sob o lema “Pais Responsáveis Por Uma Infância Segura”, a partir das 09:00, na Aldeia Infantil SOS do concelho de São Domingos;

– Deslocação da Comissão Especializa de Finanças e Orçamento à ilha do Sal, para realizar visitas e encontros de trabalho nas áreas da sua competência, a partir das 09:30, num encontro de trabalho com o presidente da Câmara de Turismo;

– Iª Reunião Extraordinária do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), para discussão de “importantes” Diplomas Legislativos que dizem respeito ao Poder Local em Cabo Verde, com início às 10:00, no Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago;

– Sessão de apresentação dos resultados da 1ª avaliação do “Programa de emergência para atenuar os efeitos da seca e do mau ano agrícola 2017/2018” que terá lugar às 10:00, no Salão Nobre Silvino da Luz, no Palácio das Comunidades, Cidade da Praia;

– Sessão de “Toma Benson” realizada pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) em parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde e com a Câmara Municipal da Praia, para assinalar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a partir das 10:30, no Centro de Dia da Terceira Idade da Cruz Vermelha, na Fazenda, Cidade da Praia;

– Assinatura do acordo de donativo no valor de 10 milhões de euros entre o Governo de Cabo Verde e o Fundo Holandês Orio, destinados ao financiamento do Terminal de Cruzeiros de São Vicente, às 10:30, à entrada das instalações da Enapor, na ilha;

– VII Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional organizada pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, num acto a ser presidido pelo ministro Gilberto Silva, às 14:00, na sala de conferências do Ministério das Finanças;

– IX Edição do Porfesta organizado pelo Centro Cultural Português da Praia, nos dias 15 e 16 do corrente, das 16 às 24:00, na Praça Luís de Camões, no Platô, Cidade da Praia;

– Apresentação do projecto “Cabo Verde 6º Continente de Arte e Cultura – A União do Mundo das Aldeias Criativas”, cuja residência artística será realizada no concelho de Santa Cruz, pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direção Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), às 17:00, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia;

– Abertura da exposição “Primeru Passo” do artista plástico Hélder Cardoso, às 18:30, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia;

