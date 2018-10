Previsão de cobertura da Inforpress para segunda-feira 22 de Outubro de 2018

Cidade da Praia, 21 Out (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar segunda -feira, 22 de Outubro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

-Entrega pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) do pedido de fiscalização da constitucionalidade do acordo militar ractificado com os Estados Unidos, Status of Forces Agreement (SOFA, sigla em inglês), junto ao Tribunal Constitucional, às 8:30 ;

– Atelier de Formação dos Formadores Nacionais, sobre segunda versão do Guia de Vigilância Integrada das Doenças e Resposta, às 9:00, no hotel Praia Mar, numa cerimónia a ser presidida pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia;

– Atividades comemorativas alusivas ao Dia Internacional das Bibliotecas Escolares, organizada pelo museu da Educação, em parceria com a Biblioteca Nacional, a partir das 9:00 , na Biblioteca Nacional e às 9:30, na Escola Pedro Gomes, Achada Santo António;

– Formação de para técnicos e professores das equipas de Educação Especial a nível nacional, realizado pelo Ministério da Educação (ME), de 22 a 26 de Outubro, das 8:30 às 17:00, na sede da Direção Nacional de Educação (DNE), em Achada Santo António;

– Conferência de imprensa do Movimento para Democracia (MpD), na voz do secretário-geral, Miguel Monteiro, para falar sobre as suspeições lançadas pelo partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), às 10:00, na sede nacional do MpD, Achada Santo António;

– Cerimónia da tomada de posse dos Órgãos Sociais da Federação Cabo-verdiana de Esgrima, às 15:00, no Auditório do Estado-Maior das Forças Armadas, Avenida Cidade de Lisboa;

– Conferência de imprensa do partido União Cabo-verdiana Independente e Democrática, (UCID), para abordar assuntos relacionados com a visita de três dias que o partido efectuou, aos três municípios da ilha de Santo Antão, às 15:00, na Casa Maracujá, na cidade das Pombas, no município do Paul. A conferência vai ser presidida pelo presidente regional da UCID em Santo Antão, Jailson Brito.

