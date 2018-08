Previsão de cobertura da Inforpress para segunda-feira, 20 de Agosto de 2018

Cidade da Praia, 19 Ago (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar segunda-feira, 20 de Agosto, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Conselho do Ministério da Educação a partir das 09:00 na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, Cidade da Praia, com a participação de todos os dirigentes dos Serviços Centrais e Desconcentrados, com um dos objectivos de fazer o balanço dos resultados do ano lectivo 2017/2018, a decorrer até 22 de Agosto;

– Embaixador dos EUA em Cabo Verde, Donald Heflin, em conversa aberta com dirigentes cabo-verdianos da administração pública e privada, que participaram recentemente nos Estados Unidos, em dois programas de intercâmbio, pelas 09:30 no Hotel Pescador, Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa do lançamento das acções e iniciativas do embaixador nacional da campanha Menos Álcool Mais Vida, Djam Neguim, às 11:00 no Palácio da Presidência da República;

– Formação sobre Igualdade de Género e VBG ministrada pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Género (ICIEG) aos líderes comunitários da ilha do Sal pelas 9:00 na Biblioteca Municipal (Espargos);

– Abertura de formação destinada a Bombeiros Voluntários, a ter lugar nos Paços do Concelho dos Mosteiros, cidade de Igreja, pelas 14:30.

