Previsão de cobertura da Inforpress para Sábado, 18 de Agosto de 2018

Cidade da Praia, 17 Ago (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sábado, 18 de Agosto, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Desfile (revolta) de “escravos”, com partida no Palácio da Cultura Ildo Lobo, passando pela Avenida Amílcar Cabral, Mercado Municipal e Rua Pedonal no Platô, promovido pelo grupo Teatral “Fladu Fla”, para assinalar o seu 16º aniversário, em parceria com a CMP, entre as 10:00 e 12:00;

– Município de São Miguel acolhe sessão da iniciativa “Os Direitos Humanos não vão de Férias 2018” a partir das 09:00;

– Praia Beach Games na praia de Gamboa, Cidade da Praia.

