Previsão de cobertura da Inforpress para sábado, 16 de Junho de 2018

– Encontro de avaliação da Rede Nacional de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Menores realizada pela Associação de Crianças Desfavorecidas e os parceiros ECPAT Luxemburgo, ECPAT Brasil e o ICCA, nos dias 15 e 16, a partir das 09:00, no Hotel Santiago, Cidade da Praia. O encerramento será às 16:45;

– Visita do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, à ilha de Santo Antão, onde terá uma reunião com os operadores económicos de Santo Antão, na sala de conferências do Hotel Santantão Art Resort, às 09:00, participará no lançamento das obras de requalificação urbana de Chã de Galinheira, às 16:00, e às 17, inaugura as obras da 1ª fase da requalificação urbana de Berlim/Chã de Viúva;

– Comemoração do Dia da Criança Africana pela Universidade de Santiago, através do Departamento de Ciências da Saúde, Ambiente e Tecnologias, sob o lema “Proteger, Cuidar e Educar para um Futuro Sorridente”, a partir das 09:00, no Campus da Bolanha em Assomada;

– Jornada de Reflexão sob o tema “Crianças em contexto de Vulnerabilidade” realizada pela Câmara Municipal da Praia, para assinalar o Dia da Criança Africana, 16 de Junho, às 10:00, na Sala do Munícipe da CMP;

– Celebrações do Dia da Criança Africana, no concelho de Santa Cruz, com destaque para a inauguração do Jardim Infantil de Ribeira Seca, a contar com a presença da ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, a partir das 10:00;

– 1º Festival de Papagaios no Fogo organizado pela Associação de Solidariedade e Desenvolvimento (ASDE), a acontecer na praia de Ponta d’Areia, em São Filipe, no âmbito das comemorações do Dia da Criança Africana, das 10 às 14:00;

– “Show beneficente e Conversa Aberta aos Jovens” promovida Escola Profissional das Tecnologias e Artes (EPTARTES), a favor de uma jovem formanda, vitima de câncer, cuja família não dispões de recursos, às 14:00, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, no Platô, Cidade da Praia;

– IX Edição do Porfesta organizado pelo Centro Cultural Português da Praia, nos dias 15 e 16 do corrente, das 16 às 24:00, na Praça Luís de Camões, no Platô, Cidade da Praia;

– Final do Torneio Inter Zona de Futebol “Suburbola” organizado pela CMP, no âmbito das festas do município da Praia, a ser disputado entre Achadinha Riba e Dinos, às 16:00, no Pavilhão do Bairro;

