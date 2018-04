Previsão de cobertura da Inforpress para sábado, 14 de Abril de 2018

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar sábado, 14 de Abril, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Visita da ministra da Educação, da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, ao concelho de São Domingos, nos dias 13 e 14 de Abril, dando seguimento às visitas ao terreno que tem vindo a realizar, onde a partir das 09:15, terá um encontro com o autarca, às 10:25 visitará a Escola Secundária Fulgêncio Tavares, e às 11:00, terá um encontro com os professores do concelho;

– Acto central comemorativo aos 139 anos da cidade do Mindelo, a ser presidido pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de São Vicente;

– Campanha informativa do Partido Popular (PP) a ter lugar no concelho de Santa Cruz, das 09:30 às 13:00, através de folha informativa distribuído pelo partido, e audição da população;

– Conferência sob o tema “Distribuição Turística, que Futuro” promovida pela Associação das Agências de Viagem e Turismo de Cabo Verde (AAVT), no quadro da comemoração do seu 18º aniversário, às 10:00, no Hotel Vulcão, na Cidade Velha;

– “Jornada da Voz” sob o lema “Nu bem kuida di nôs Voz” promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Cesária Évora Academia de Artes, de 14 a 21 deste mês, com abertura presidida pelo ministro da Cultura, Abraão Vicente, às 10:00, Biblioteca Nacional, Cidade da Praia;

– Acto de entrega de meios operacionais (dois) veículos ligeiros de combate a incêndio, a ser presidido pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, enquadrado nas comemorações do 139º aniversário da cidade do Mindelo, às 10:00, em frente a Câmara Municipal de São Vicente;

– Conferência sobre a “Governação Eletrónica e Desenvolvimento Sustentável” promovida pela Fundação José Maria Neves para a Governança, para assinalar o 1º aniversário da Fundação, às 11:00, na sala de conferências do BAI Center, na Cidade da Praia.

– “Residência Artística- Sons da Lusofonia”, a decorrer na Cidade da Praia, de 14 a 22 do corrente mês, com Workshop sobre a “Gestão Coletiva de Direitos de Autor na Lusofonia”, às 15:00, no Boutique Hotel Pescador, na Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa que contará com a presença do Diredtor Geral das Artes e Indústrias Criativas, da embaixadora da Coreia do Sul residente em Dakar, do presidente do grupo musical e o presidente do grupo dos B-Boys, sobre a realização, este domingo, de um espetáculo de música e dança, no âmbito da celebração do 30º aniversário de cooperação e amizade Cabo Verde/Coreia do Sul, às 15:00, no auditório do Palácio da Cultura Ildo Lobo (PCIL), na Cidade da Praia;

– Acto de inauguração do Hotel Ouril Águeda, em Sal-Rei, na ilha da Boa Vista, a ser presidido pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Dias Monteiro, às 16:00;

– Reunião da Associação Colmeia que contará com a presença da primeira-dama e das tutelas que lidam com a temática deficiência, a acontecer às 16:00, na Escola Técnica, em Achada Santo António, na Cidade da Praia;

– Final da Liga Play de futebol Sub17, a ser disputada entre as equipas EFA Cristo e Maracana, às 16:30 no Estádio da Várzea, na Cidade da Praia;

-Jogos do campeonato nacional de futebol;

