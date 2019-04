Previsão de cobertura da Inforpress para quinta-feira, 25 de Abril de 2019

Cidade da Praia, 24 Abr (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quinta-feira, 25 de Abril, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Deslocação do Presidente da República à ilha de São Nicolau para visita aos municípios da Ribeira Brava e do Tarrafal de São Nicolau, onde vai participar ainda da IIIª Edição da Semana da Leitura, uma iniciativa da Presidência da República, de 24 a 28, a partir das 08:45, numa visita às instalações da Câmara Municipal da Ribeira Brava;

– Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, nos dias 24 a 26, com início às 09:00, na sala de sessões da Assembleia Nacional;

– VII Sessão Ordinária Assembleia Municipal de Santa Cruz, nos dias 25 e 26, com início às 09:00, no salão nobre dos Paços do Concelho, tendo entre as propostas da ordem dos trabalhos, intervenção dos munícipes; reacção dos deputados sobre a intervenção do público, e apreciação das contas de gerência referente ao ano económico 2018;

– Ateliê técnico sobre a montagem de um sistema integrado de informação e gestão de casos de violência e abuso sexual contra a criança e adolescente em Cabo Verde promovida pelo ICCA, das 09 às 16:30, na sala de reuniões do Ministério da Educação, na Praia;

– Feira de saúde organizada pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social – PNLP, INPS, Delegacia de Saúde da Praia, e o CCS-Sida, no âmbito do Dia Mundial de Luta contra o Paludismo, 25 de Abril, das 09 às 13:00, no Polivalente Djon Pitata, em Achadinha, cidade da Praia;

– Sessão solene alusivo aos 102º anos da elevação do Tarrafal de Santiago à categoria de município, a ter lugar às 09:30, no Mercado Municipal de Artesanato e Cultura do concelho;

– Sessão de abertura da conferência intitulada “Jovens Mulheres nas TIC-Girls in ICT Day” promovida pela Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, com abertura às 09:30 presidida pelo Reitor da Uni-Piaget, Wlodziemierz Szymaniak, às 09:30;

– Acção de socialização da Lei que estabelece o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, locais abertos ao público e locais de trabalho dos serviços e organismos da Administração Pública central e local e das entidades privadas realizada pela Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas, em parceria com a Rede Parlamentar da População e Desenvolvimento e a Câmara Municipal de São Miguel, às 09:30, na CMSM;

– Mesa Redonda com alunos e professores das Escolas Secundárias da Praia organizada pela Primeira-dama, Lígia Fonseca, com participação de Daniel Medina, Fátima Bettencourt, Hermínia Curado e Eileen Barbosa, no quadro da IIIª Semana da Leitura, às 10:00, no Palácio Presidencial, na cidade da Praia;

– Conferência de imprensa do SIACSA sobre o resultado da negociação entre este sindicato e o Governo, no âmbito da situação laboral dos vigilantes das empresas de segurança privada, às 10:00, na Praça Cruz de Papa, na Praia;

– Conferência sobre o “Papel das Mulheres nas TIC’s: Que Contributo para a Inclusão e a Igualdade de Género” realizada pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), para assinalar o Dia Internacional das Mulheres nas TIC’s, que este ano se celebra na última quinta-feira de Abril, sob o lema: “Expandir Horizontes, Mudar Atitudes”, às 15:00, no auditório da Caixa Económica, na cidade da Praia;

