Previsão de cobertura da Inforpress para quinta-feira, 12 de Abril de 2018

Cidade da Praia, 11 Abr (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quinta-feira, 12 de Abril, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Encontro entre os hematologistas e responsáveis de bancos de sangue do país realizado pela Direção Nacional de Saúde em parceria com a Organização Mundial da Saúde, no âmbito do projecto BAD, com o objectivo de prevenir a transmissão do virús Zika por meio de transfusão sanguínea, adotar requisitos recomendados pela OMS referente ao vírus para triagem de doadores pelos serviços de hemoterapia, entre outros, das 08 às 17:00, no Hotel Pérola, na Cidade da Praia;

– Visita da embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa e sua comitiva, às Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde, com o objetivo de conhecer in loco os trabalhos desenvolvidos, estreitar as relações de amizade, bem como analisar as futuras parcerias. A visita inicia-se às 09:00, pelo Centro de Intervenção Comunitário de Fonton, seguindo para a sede das Aldeias Infantis SOS e posteriormente para as Aldeias de São Domingos e Assomada;

– Segundo dia de visita de uma delegação da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), chefiada pelo seu presidente, António Monteiro, à ilha do Fogo, com o objectivo de constatar a situação socioeconómica das famílias em diversas localidades da ilha, e realizar encontros com as autoridades locais, a fim de recolher informações sobre diversos assuntos, a partir das 09:00;

– Visita da presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, à Universidade Jean Piaget, na Cidade da Praia, no âmbito de um conjunto de visitas às universidades e instituições de ensino superior no país, com início às 09:30;

– Acto de entrega oficial dos projectos arquitetónicos dos edifícios religiosos, pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, elaborados em parceria com as Câmaras Municipais de São Domingos e Santa Cruz, ao Ministério das Infraestruturas e ordenamento do Território, a ter lugar às 10:00, no IPC, em Achada Santo António, Cidade da Praia;

– Conferência de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Santiago (STAPS), na sequência do pré-aviso de greve dos trabalhadores do ICCA, e da conclusão do processo junto ao tribunal à volta dos funcionários da UNTC-CS, às 10:45, na sua sede, na Fazenda, Cidade da Praia;

– Visita a Cabo Verde de delegação parlamentar francesa, constituída por deputados do Grupo de Amizade França/Cabo Verde, de 08 a 14 de Abril, com o objectivo de reforçar e dinamizar os laços de amizade entre ambos os grupos. Esta quinta-feira, a partir das 11:00 estará em São Vicente, onde será acolhido no Caís do Porto Grande, pelo presidente da Câmara Municipal e pelos representantes de deputados da ilha, seguido de visita ao dessalinizador de água. Às 15:00, efectuará visita de cortesia presidente da Câmara Municipal, entre outras;

– Sessão de entrevista com a delegação da CEDEAO de Avaliação e Seguimento da Implementação do plano de Acção para o Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas, Crime Organizado e Abuso de Drogas na África Ocidental (2016-2020), para balanço da missão a Cabo Verde, de 10 a 12, às 16:00, na Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas, sito em Achada Santo António;

– Lançamento da obra “Inspirar” da escritora, Yara dos Santos, às 18:00, na Biblioteca Nacional, a ser apresentado por António Ludgero Correia e Filomena Delgado, com a participação da primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca;

Inforpress