Previsão de cobertura da Inforpress para quarta-feira-feira, 22 de Agosto de 2018

Cidade da Praia, 21 de Ago

– Cerimónia de abertura da reunião do Comité Legal do Grupo de Apoio de Banjul (BAG) e de assinatura do Acordo de Sede da Agência Regional para Investigação de Acidentes Aeronáuticos (BAGAIA), presidida pelo ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, no Hotel Tópico, a partir da 09:00;

– Formação em arqueologia subaquática promovida pelo Instituto do Património Cultural em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, a partir das 9:00, no Arquivo Nacional de Cabo Verde, Cidade da Praia;

– Visita de Inspecção do vice-presidente da Confederação Africana de Andebol (CAHB), Pedro Godinho, à Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) a partir das 10:00. A visita decorre até 24 de Agosto a fim de verificar as condições logísticas do país para sediar a Taça dos Clubes Campeões Africanos 2019 em Sénior Femininos;

– Conferência de imprensa do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) pelas 10:30 na sede do Partido, no Plateau, para se posicionar sobre o valor da Taxa de Segurança Aeroportuária (TSA), imposta pelo Governo;

– Assinatura de protocolo de parceira entre a Hospital Agostinho Neto (HAN) e a CV-Telecom pelas 11:00, na sala de reuniões Dr. Dario Dantas dos Reis e em simultâneo, entrega de equipamentos para o Banco de Sangue;

– Condecoração do Ministro da Defesa de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, com a Ordem do Mérito Naval da Marinha do Brasil, no grau de Grande-Oficial, às 11:00 na Embaixada do Brasil em Cabo Verde;

-Visita de cortesia da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, à presidente e líder parlamentar do PAICV, Janira Hopffer Almada, pelas 15:30 no seu gabinete, na Assembleia Nacional;

– Inauguração do Espaço Piloto para a Saúde do Adolescente nos Cuidados Primários de São Vicente às 10:00;

– Meias-finais do torneio de Voleibol, com início marcado para as 15:00, na ilha do Maio;

