Previsão de cobertura da Inforpress para quarta-feira, 24 de Abril de 2019

Cidade da Praia, 23 Abr (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar quarta-feira, 24 de Abril, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, nos dias 24 a 26, com início às 09 na sala de sessões da Assembleia Nacional, tendo no projecto da ordem do dia, o debate com o primeiro-ministro, a aprovação de Propostas de Lei, nomeadamente a Proposta de Lei que cria a Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde e aprova os respetivos estatutos, e Aprovação de projecto e propostas de resolução, como a Proposta de Resolução que aprova a Convenção nº 144 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Consultas Tripartidas para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do trabalho;

– III Edição da Semana da Leitura, Ler Mais, Saber Mais promovida pela Presidência da República, com actividades na Ribeira Brava, ilha de São Nicolau, como a oficina de “Dinâmicas de Leitura e Escrita Criativa”, e lançamento do livro “Cabo Verde e a Segunda Guerra Mundial: A Importância Geoestratégica do Arquipélago na Política Externa Portuguesa (1939-1945), a partir das 09:00;

– Acto de assinatura de protocolos de parceria entre a Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago com os Correios de Cabo Verde, a Cruz Vermelha e a empresa Puppy Love, às 10:00, Salão Nobre da Câmara Municipal, no quadro do programo alusivo aos 102 anos da Fundação desse Município. No mesmo dia, às 11:30 será assinado um contrato de cedência do Cinema entre a Câmara Municipal e a empresa Hotel Charme Stephanie Lda, para a construção de um hotel de 4 estrelas;

– Conferência de imprensa da Câmara Municipal da Praia para apresentação do programa dos 161 anos da cidade da Praia, às 10:00, nos Paços do Concelho;

– Conferência de imprensa da UNTC-CS, a ser proferida pela secretária geral, Joaquina Almeida, para reagir às declarações da União dos Sindicatos de São Vicente que se posicionou esta terça-feira contra a decisão recente de se suspender “vários sindicatos” filiados com quotas em atraso, às 11:00, na sua sede, na Praia;

– Acção de capacitação aos alunos da Escola Secundária Constantino Semedo, na cidade da Praia, em igualdade de género e VBG pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), nos dias 24 e 25 do corrente mês, das 13 às 17:30;

– Workshop de “Apresentação do Projecto Recriação Histórica e a sua importância na valorização e promoção da Cidade Velha, Património Mundial”, promovido pela Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago em parceria com a Universidade de Cabo Verde, no quadro da “II Edição da Viagem Pela História”, às 16:30, no Centro Cultural da Cidade Velha;

