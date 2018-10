Previsão de cobertura da Inforpress para domingo 21 de Outubro de 2018

Cidade da Praia, 20 Out (Inforpress) – A redacção da Inforpress

pretende efectuar domingo, 21 de Outubro, a cobertura, entre outros,dos seguintes assuntos:

-Encerramento da maratona de inovação “NASA Space Apps Challenge” e do “Climathon” , que envolvem as temáticas do Espaço e dasalterações climáticas respectivamente, realizada pela Comunidade Cristã de Teoterapia Integral (CENTI ), em parceria com o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial CERMI ) e a Business Incubation Center (BIC), às 13:30, nas instalações da BIC, Palmarejo, prédio da Ordem dos Engenheiros;

– Reunião quinzenal da direcção nacional do Partido Popular (PP), para abordar temas da actualidade política nacional e internacional das b10:00 às 12:00, na sede do partido, em Achada Santo António;

– Apresentação em TEARTI da peça teatral “Viagem de Lua e

Areia,”pela Embaixada de Espanha em Cabo Verde, em homenagem ao

poeta e dramaturgo espanhol Frederico Garcia Lorca, às 19:00, no

Auditório Nacional.

