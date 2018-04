Previsão de cobertura da Inforpress para domingo, 15 de Abril de 2018

Cidade da Praia, 14 Abr (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar domingo, 15 de Abril, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Abertura da LigaPlay de futebol no município do Tarrafal de Santiago, uma parceria entre a Associação das Escolas de Futebol de Cabo Verde (AEFCV) e a Câmara Municipal do Tarrafal, a partir das 08:00, no estádio municipal;

– “Residência Artística- Sons da Lusofonia”, a decorrer na Cidade da Praia, de 13 a 22 do corrente mês, com um Workshop sobre Instrumentos Tradicionais de Percussão e Sopro, às 15:00, no Boutique Hotel Pescador, na Cidade da Praia;

– Espectáculo de música e dança realizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Assembleia Nacional e a Embaixada de Coreia do Sul no Senegal, no âmbito da celebração do 30º aniversário de cooperação e amizade Cabo Verde/Coreia do Sul, às 15:00, no Auditório da Assembleia Nacional de Cabo Verde, na Cidade da Praia;

– Jogos do campeonato nacional de futebol;

