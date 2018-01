Previsão de cobertura da Inforpress para terça-feira, 30 de Janeiro de 2018

Cidade da Praia, 29 Jan (Inforpress) – A redacção da Inforpress pretende efectuar terça-feira, 30 de Janeiro, a cobertura, entre outros, dos seguintes assuntos:

– Palestra, sobre o tema: “As Forças Armadas, num Estado de Direito Democrático” organizada pelas Forças Armadas de Cabo Verde, a ser proferida pelo General brasileiro, Júlio de Amo, às 09:30, no auditório do Estado-Maior das Forças Armadas, na Cidade da Praia;

– Assinatura do projecto TCP/CVI/3607 “Apoio à luta integrada contra a lagarta do cartucho de milho em Cabo Verde” entre o Ministério da Agricultura e Ambiente e a FAO, às 10:00, na sala de reuniões do referido Ministério, na Cidade da Praia;

– Visita da ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, acompanhada de uma equipa de dirigentes do seu Ministério, às obras do novo Campus da Uni- CV, em Palmarejo, Cidade da Praia, para inteirar-se do andamento dos trabalhos, a partir das 10:00;

– Assinatura de protocolo de cooperação tripartido entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), o Ministério da Educação e o Instituto da Cooperação e da Língua, Instituto Português, no âmbito da política de dinamização de bibliotecas escolares, às 12:00, na Biblioteca Nacional, na Cidade da Praia;

– Seminário sobre “Alta Direcção de Negócios: liderança pessoal e gestão de projectos” promovido pelo Instituto da Democracia e Desenvolvimento (IDD), através do IDD Business School, em parceria com AESE Business School de Portugal, às 14:30, no Hotel VIP, na Cidade da Praia;

– Visita oficial a Cabo Verde, do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, nos dias 29 e 30 deste mês, onde estará esta terça-feira na Cidade da Praia, para participar das seguintes actividades: às 10:30, um encontro de trabalho entre os dois ministros e as respectivas delegações, seguido de assinatura do protocolo, às 11:30 haverá um ponto de imprensa, às 15:00, fará uma visita à Escola Portuguesa da Praia, às 16:00, participará da Inauguração da ETAR do Palmarejo, e às 17:30, numa conferência no IILP;

– Palestra em comemoração do Dia da Não Violência e da Cultura da Paz nas Escolas e apresentação do projecto “Criação de uma Rede de Escolas parceiras da Fundação Donana para a formação em Educação para a Cidadania” realizada pela Fundação Donana, às 15:00, no Liceu Domingos Ramos, na Cidade da Praia;

– Visita do ministro Adjunto do primeiro-ministro e Integração Regional, Júlio Herbert, à Câmara de Comércio de Sotavento, com o objetivo coordenar uma melhor interação e cooperação entre os parceiros, a partir das 16:00, na sede da CCS, na Cidade da Praia;

– Audições da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para averiguar os actos de gestão dos TACV – Cabo Verde Airlines, de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro, para auscultar esta terça-feira, o ex- ministro da Administração Interna, Júlio Carvalho, às 16:30, na Sala Multiuso da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia;

– Visita a Cabo Verde, da presidente do Parlamento das Canárias, acompanhada de uma delegação Parlamentar, de 30 de Janeiro a 04 de Fevereiro, onde fará esta terça-feira, um visita de cortesia ao presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, às 17:00, e terá um encontro alargado com a delegação Parlamentar da ANCV, às 17:30, na sala da China da Biblioteca Nacional, na Cidade da Praia;

– Posse dos novos órgãos sociais da Associação de Promoção da Saúde Mental “A Ponte”, a ter lugar às 17:00, nas instalações da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, na Cidade da Praia;

